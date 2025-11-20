Prosjek leti business klasom, većina putuje u ekonomskoj
Plaće u Hrvatskoj rastu, ali većina i dalje ispod prosjeka
Prosječna neto plaća u pravnim osobama za rujan 2025. iznosila je 1.456 eura, što je 0,7% više nego u kolovozu i 10,1% više nego godinu ranije. Medijalna plaća iznosila je 1.260 eura, uz godišnji rast od 11,6%. Najveće plaće ostvarene su u zračnom prijevozu (2.409 eura), a najniže u proizvodnji odjeće (936 eura). Raspodjela plaća pokazuje da oko dvije trećine zaposlenih zarađuje manje od prosjeka, dok je samo 10% radnika imalo više od 2.227 eura. tportal