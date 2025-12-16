Novčanik iz Zagreba, a računi kao u Berlinu

Prosječna plaća u EU 39,8 tisuća eura godišnje, Hrvatska ispod prosjeka s 23,4 tisuće - Monitor.hr
Prosječna plaća u EU 39,8 tisuća eura godišnje, Hrvatska ispod prosjeka s 23,4 tisuće

Prosječna godišnja plaća u EU 2024. iznosi 39.808 eura, s ekstremnim rasponom od 15.387 € u Bugarskoj do 82.969 € u Luksemburgu (5,4 puta razlika). Hrvatska se s prosječnom godišnjom plaćom od 23.446 eura nalazi ispod prosjeka EU. Glavni razlozi za razlike su ekonomska struktura (udio sektora visoke dodane vrijednosti), produktivnost, te snaga sindikata i kolektivnih ugovora. Kada se uzme u obzir standard kupovne moći (SKM), jaz se smanjuje na omjer 2,5. Hrvatska se u ovom pregledu ne spominje među top 5 ni među 5 najniže rangiranih, ali promjena poretka (npr. Rumunjska raste, Estonija pada) ilustrira utjecaj troškova života. Očekuje se da će prosječna nominalna plaća u EU dosegnuti 43.400 eura do 2026. Index


Slične vijesti

20.11. (16:00)

Prosjek leti business klasom, većina putuje u ekonomskoj

Plaće u Hrvatskoj rastu, ali većina i dalje ispod prosjeka

Prosječna neto plaća u pravnim osobama za rujan 2025. iznosila je 1.456 eura, što je 0,7% više nego u kolovozu i 10,1% više nego godinu ranije. Medijalna plaća iznosila je 1.260 eura, uz godišnji rast od 11,6%. Najveće plaće ostvarene su u zračnom prijevozu (2.409 eura), a najniže u proizvodnji odjeće (936 eura). Raspodjela plaća pokazuje da oko dvije trećine zaposlenih zarađuje manje od prosjeka, dok je samo 10% radnika imalo više od 2.227 eura. tportal

22.10. (18:00)

Kad prosjek vara, a stvarnost jede kruh s paštetom

Svaki četvrti radnik u RH zarađuje manje od 950 eura neto

Prema podacima DZS-a, prosječna neto plaća u pravnim osobama u kolovozu iznosila je 1446 eura, što je 0,6 posto više nego u srpnju i 9,2 posto više nego lani. Realno, nakon utjecaja inflacije, rast iznosi 4,9 posto. No, dok prosjek raste, čak 177.000 zaposlenih – njih deset posto – prima manje od 821 euro mjesečno, a prosječna plaća gotovo polovice radnika u pravnim osobama iznosi samo 947 eura. Danica

06.10. (12:00)

Bruto stvarnost, neto preživljavanje

Jurčić: Za dostojanstven život u Hrvatskoj treba 2.200 eura mjesečno

Povodom Dana dostojanstvene plaće ponovno se raspravlja o iznosu potrebnom za normalan život u Hrvatskoj. Čelnik Novog sindikata Mario Iveković procjenjuje da bi dostojanstvena plaća trebala biti 2.025 eura, dok ekonomist Ljubo Jurčić smatra da je, zbog rasta cijena, realan iznos 2.200 eura. Upozorava da je Hrvatska dobila europske cijene, ali ne i europske plaće te da većina građana jedva pokriva osnovne troškove. Po njegovoj procjeni, 10 % živi dobro, 20 % u siromaštvu, a polovica populacije stalno „muku muči“. N1

21.05. (21:00)

Pare brojim, a manje se znojim

Najnoviji podaci: Hrvati u prosjeku zarađuju gotovo 1.500 eura

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za ožujak ove godine iznosila je 1.448 eura, što je nominalno za 9,2 posto, a realno za 5,8 posto više nego u istom mjesecu lani, podaci su Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u srijedu. Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća isplaćena je u djelatnosti emitiranje programa, u iznosu od 3.469 eura, a najniža u djelatnosti proizvodnja odjeće, u iznosu od 927 eura. Medijalna neto plaća za ožujak iznosila je 1.200 eura, što znači da je polovina zaposlenih imala manje, a polovina više od toga iznosa, što je za 2 posto više nego u veljači. Na godišnjoj je razini prosječna bruto plaća nominalno bila viša za 9,8 posto, a realno za 6,4 posto. Poslovni

13.05. (20:00)

Plaće rastu, granice se brišu, a svi nosimo iste patike

Plaće se love za ovratnik: Hrvatska sustiže Sloveniju

Razlika u prosječnim neto plaćama između Hrvatske i Slovenije smanjila se s 263 eura 2015. na samo 104 eura u 2025. Hrvatska je značajno ubrzala rast plaća, posebice u zadnje tri godine. Iako Slovenci i dalje imaju viši prosjek, Reddit rasprave otkrivaju da su razlike često zamagljene dodacima koji se ne vide u statistici. Ako se trend nastavi, Hrvatska bi do 2029. mogla i prestići susjede. Ipak, bruto i medijalne plaće pokazuju da Slovenija zasad još drži prednost. tportal

20.02. (19:00)

Bez božićnice

Prosječna plaća za prosinac manja nego u studenom, veća nego godinu prije

Prosječna neto plaća za prosinac 2024. iznosila je 1361 euro, što je pad od 0,4 % u odnosu na studeni, ali 14,3 % više nego godinu ranije. Bruto plaća bila je 1877 eura, sličnog trenda. Najbolje su prošli radnici u proizvodnji koksa i nafte (2562 €/neto), dok su u tekstilnoj industriji primili tek 846 eura. Satnice su također blago pale, a medijalna neto plaća iznosila je 1156 eura. U prosjeku, 2024. je donijela rast plaća, ali inflacija nije ostala po strani. tportal

28.10.2024. (23:00)

Jedino da sve baš jako poskupi

Prosječna plaća od dvije tisuće eura još će dugo biti nedostižna

Podatak o prosječnoj plaći objavljen prije nekoliko dana opet je uzburkao duhove u javnosti, prije svega poslodavačkoj. U džepove zaposlenih u Hrvatskoj u kolovozu se slilo prosječnih neto 1324 eura, čime je nastavljen rast plaća po dvoznamenkastoj stopi. Podatak državne statistike kazuje da je kolovoška plaća nominalno veća za 14 posto nego prije godinu dana, a realno za 12 posto. No, medijalna plaća je ta koja pruža realniju sliku, a ona iznosi 1134 eura. U prijevodu to znači da polovina zaposlenih ima plaću manju od tog iznosa, a polovina višu. Povećanje plaća zaposlenika u javnom sektoru veće od 30 posto i povećanje minimalca za 15,5 posto, na 970 eura u 2025. godini, odnosno za čak 92 posto od 2019., stvaraju ‘znatne izazove u gospodarstvu, prije svega jačanjem inflatornih pritisaka te pogoršanjem konkurentnosti tvrtki‘ – kažu iz HUP-a. Lider

25.07.2024. (19:00)

I taj porast ti pojede inflacija

Prosječna neto plaća u Hrvatskoj na godišnjoj razini porasla za 17 posto

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj za svibanj ove godine iznosila je 1.324 eura, što je u odnosu na isti mjesec lani nominalno više za 16,9 posto, a realno za 13,2 posto. Prema izvješću DZS-a, medijalna neto plaća za svibanj iznosila je 1.122 eura, što znači da je polovica zaposlenih imala manje, a polovica više od toga iznosa. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za svibanj ove godine iznosila je 7,12 eura, što je u odnosu na travanj za četiri posto niže, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 16,9 posto više. Lider

21.02.2024. (12:00)

Kad se sve zbroji, ja jedva preživljavam

Za normalno preživljavanje po kućanstvu trebalo bi oko 2800 eura mjesečno

Dok se većina državljana muči s plaćama koje se jedva mogu nazvati dostatnima, troškovi svega oko nas neprestano rastu. Prosječna plaća, prema Zavodu za statistiku, iznosi 1630 eura bruto, dok je neto plaća prosječnog radnika 1178 eura. No, stvarnost je drugačija za mnoge sektore, poput tekstilne industrije, gdje plaća iznosi 990 eura, odnosno 756 eura neto. Kada se pogledaju troškovi, slike nisu ohrabrujuće. Cijene hrane, pića, režijskih troškova, stanarine i zabave sve su više. Primjerice, cijene hrane porasle su za 8,9%, dok su troškovi rekreacije i kulture povećani za 6,6%. Potrošačka košarica za prosinac 2023. iznosila je 947,43 eura, što je veće od prosječne najniže neto plaće u zemlji. Stvaranje dostojanstvenog života postaje izazov za mnoge obitelji, pogotovo one s nižim primanjima. (Savjeti.hr)

16.09.2023. (20:00)

Bolje da ne znate

Koliko dugo bismo trebali raditi u Hrvatskoj da zaradimo milijun eura

Dijaspora iz Njemačke u prošloj godini rodbini uplatila čak 91 milijun eura – Jabuka.tv

Zanimljiva karta objavljena je na Instagram stranici ‘Dalmatian Mapper’, a koja pokazuje koliko je godina u svakoj europskoj državi potrebno kako bi se zaradilo milijun eura od “prosječne” plaće. Prema toj karti, u Hrvatskoj bi se trebalo raditi 87 godina, no nisu naveli uz koji prosječni iznos plaće. Za usporedbu, ako mjesečno zarađujete 1000 eura, tj. godišnje 12000 eura, morate raditi 83 godine i tri mjeseca da biste zaradili milijun eura. Ako vam se žuri do prvog milijuna, naučite islandski i preselite se na otok magle, gejzira i vulkana; Islanđanima su za to potrebne samo 22 godine. Ako vas pak uspaljuje saznanje da ima onih kojima je teže, lošije i gore nego vama, “tješite” se činjenicom da Bugari za svoj prvi milijun moraju raditi 2 stoljeća i 30 godina. Poslovni

 