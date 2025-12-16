Novčanik iz Zagreba, a računi kao u Berlinu
Prosječna plaća u EU 39,8 tisuća eura godišnje, Hrvatska ispod prosjeka s 23,4 tisuće
Prosječna godišnja plaća u EU 2024. iznosi 39.808 eura, s ekstremnim rasponom od 15.387 € u Bugarskoj do 82.969 € u Luksemburgu (5,4 puta razlika). Hrvatska se s prosječnom godišnjom plaćom od 23.446 eura nalazi ispod prosjeka EU. Glavni razlozi za razlike su ekonomska struktura (udio sektora visoke dodane vrijednosti), produktivnost, te snaga sindikata i kolektivnih ugovora. Kada se uzme u obzir standard kupovne moći (SKM), jaz se smanjuje na omjer 2,5. Hrvatska se u ovom pregledu ne spominje među top 5 ni među 5 najniže rangiranih, ali promjena poretka (npr. Rumunjska raste, Estonija pada) ilustrira utjecaj troškova života. Očekuje se da će prosječna nominalna plaća u EU dosegnuti 43.400 eura do 2026. Index