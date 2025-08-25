Plitvice uvode luksuz i održivost: Nove mjere za očuvanje prirode - Monitor.hr
Danas (17:00)

Od 'slap-selfie' gužvi do pet zvjezdica i mira za dušu

Plitvice uvode luksuz i održivost: Nove mjere za očuvanje prirode


Nacionalni park Plitvička jezera, proglašen “najguglanijim” parkom u Europi, bilježi 1.5 milijuna posjetitelja godišnje. Kako bi zaštitio prirodu od masovnog turizma, Park je uveo obaveznu online kupnju ulaznica s terminima i kružnim stazama. Uz to, provode se značajne investicije: obnova hotela “Plitvice” i “Bellevue” za luksuzni turizam, ulaganja u gastro ponudu, te ekološka rješenja poput pročistača otpadnih voda i električnih brodova. Suradnjom s drugim turističkim destinacijama u Lici, Park nastoji zadržati posjetitelje više dana, nudeći im bogatije iskustvo. Poslovni


Znanstvenici i borci za zaštitu okoliša pokrenuli su međunarodnu inicijativu za imenovanje nacionalnog parka na divljoj rijeci Vjosi na jugu Albanije, gdje albanska vlast želi izgraditi hidroelektrane. Radi se o posljednjoj divljoj rijeci u Europi, dugoj 300 kilometara, koju krasi cijeli niz netaknutih prirodnih znamenitosti. Međutim, u planu je izgradnja oko 30 hidroelektrana, što bi moglo rezultirati ekološkom katastrofom i devastacijom raznolike flore i faune na tom području, tvrde stručnjaci. Za sada je Vjosa u Albaniji zaštićena kao park prirode, ali na niskoj razini, a status Nacionalnog parka bi je mogao spasiti od izgradnje brana. Green.hr

