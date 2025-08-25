Od 'slap-selfie' gužvi do pet zvjezdica i mira za dušu
Plitvice uvode luksuz i održivost: Nove mjere za očuvanje prirode
Nacionalni park Plitvička jezera, proglašen “najguglanijim” parkom u Europi, bilježi 1.5 milijuna posjetitelja godišnje. Kako bi zaštitio prirodu od masovnog turizma, Park je uveo obaveznu online kupnju ulaznica s terminima i kružnim stazama. Uz to, provode se značajne investicije: obnova hotela “Plitvice” i “Bellevue” za luksuzni turizam, ulaganja u gastro ponudu, te ekološka rješenja poput pročistača otpadnih voda i električnih brodova. Suradnjom s drugim turističkim destinacijama u Lici, Park nastoji zadržati posjetitelje više dana, nudeći im bogatije iskustvo. Poslovni