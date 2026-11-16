Jedna se češka, a druga Hrvatska

Riječ je o prvoj garnituri nastaloj u sklopu dugoročnog partnerstva, a dizajn spaja sportske inovacije s elementima hrvatske kulture i identiteta. Novi dresovi slave nasljeđe i strast koji definiraju hrvatski nogomet, piše hns.family. Novi domaći dres donosi suvremenu interpretaciju prepoznatljivih crveno-bijelih kvadrata. Prvi su put u uzorak ugrađena slova glagoljice, najstarijeg poznatog slavenskog pisma i važnog simbola hrvatske kulturne baštine. Index

Inspiracija za drugi dres dolazi iz duge tradicije izrade čipke, umijeća koje se prenosi generacijama i čini važan dio hrvatske kulturne baštine. Repka će u njima prvi put zaigrati tijekom nadolazećih utakmica UEFA Lige nacija.