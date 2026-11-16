Pobjeda za kraj: Hrvatska srušila Češku na Opus Areni - Monitor.hr
Danas (08:00)

Jedna se češka, a druga Hrvatska

Pobjeda za kraj: Hrvatska srušila Češku na Opus Areni

Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Češku s 2:1 u posljednjem kolu Lige nacija i upisala prvu pobjedu nakon četiri uzastopna poraza. S ovom pobjedom Vatreni su natjecanje završili na trećem mjestu te osigurali status nositelja u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Već u 92. sekundi Mateo Kovačić i Dion Drena Beljo sjajno kombiniraju, a Ivan Perišić pogađa za rano vodstvo (1:0). Hrvatska je dominirala i redala prilike, a najveću je propustio Beljo u 40. minuti kada iz neposredne blizine nije uspio svladati češkog vratara Kinskýja. I u drugom poluvremenu redale su se prilike, ali bez realizacije. Kazna stiže u 84. minuti kada Hložek izjednačava na 1:1 uz pomoć bloka. Srećom, samo tri minute kasnije Lovro Majer preciznim udarcem s lijeve strane postavlja konačnih 2:1 i donosi zasluženo slavlje Bilićevoj momčadi. Perišićev gol i Beljin promašaj pogledajte OVDJE. Golove Hložeka i Majera pogledajte OVDJE. Index


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Riječ je o prvoj garnituri nastaloj u sklopu dugoročnog partnerstva, a dizajn spaja sportske inovacije s elementima hrvatske kulture i identiteta. Novi dresovi slave nasljeđe i strast koji definiraju hrvatski nogomet, piše hns.family. Novi domaći dres donosi suvremenu interpretaciju prepoznatljivih crveno-bijelih kvadrata. Prvi su put u uzorak ugrađena slova glagoljice, najstarijeg poznatog slavenskog pisma i važnog simbola hrvatske kulturne baštine. Index

Inspiracija za drugi dres dolazi iz duge tradicije izrade čipke, umijeća koje se prenosi generacijama i čini važan dio hrvatske kulturne baštine. Repka će  u njima prvi put zaigrati tijekom nadolazećih utakmica UEFA Lige nacija.

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Nakon devet godina i ispadanja u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva 2026. od Portugala, Zlatko Dalić je od HNS-a zaradio oko 10 milijuna eura osnovne plaće, počevši s oko 500 tisuća eura do konačnih 1.5 milijuna eura godišnje (bez bonusa). Unatoč tome, sa svojom je plaćom bio tek na 20. mjestu među izbornicima na SP-u, daleko iza Carla Ancelottija koji je u Brazilu zarađivao 10 milijuna eura godišnje. Index

Najplaćeniji izbornici na SP-u:

  1. Carlo Ancelotti – Brazil – 10 milijuna €
  2. Julian Nagelsmann – Njemačka – 7 milijuna €
  3. Mauricio Pochettino – SAD – 6 milijuna €
  4. Thomas Tuchel – Engleska – 5.8 milijuna €
  5. Fabio Cannavaro – Uzbekistan – 4 milijuna €
  6. Roberto Martinez – Portugal – 4 milijuna €
  7. Didier Deschamps – Francuska – 3.8 milijuna €
  8. Ronald Koeman – Nizozemska – 3 milijuna €
  9. Marcelo Bielsa – Urugvaj – 3 milijuna €
  10. Jesse Marsch – Kanada – 2.5 milijuna €
09.07. (12:00)

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18.06. (12:00)

Generali poslije bitke, vaš je red

Analize nakon prve utakmice na SP-u: Ovaj poraz nije rezultat velebne igre Engleza

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  • Karin: Hrvatska ima velikih problema u obrani prekida, dvadeset minuta Livaković je bio glineni golub (Index)
  • SKener: Dalić je svjestan da je sve manje ulja u ‘svići’, a Engleska je to brutalno pokazala (Sport klub)
  • Dražen Krušelj: Dalić je provalio Tuchelov plan, ali je Livaković svejedno ostao na streljani (Sportske)
  • Musa: Bilo je nevjerojatno zabiti, ali Englezima smo dozvolili neke situacije koje nismo smjeli (Sport klub)
  • Livaković se dotaknuo ponovljenog penala: ‘Ne znam koliko sam bio vani, to je promijenilo momentum’ (Sport klub)
  • Komentari na Forumu
  • Zaključak: ništa nije izgubljeno – i četiri boda će nam biti dovoljno za prolaz… Završimo li na drugom mjestu, u nokaut-fazi igrat ćemo 3. srpnja u 1 sat iza ponoći, što nije osobito atraktivan termin. Protivnik će nam u tom slučaju biti drugoplasirana momčad skupine K, odnosno Portugal, Kolumbija, Uzbekistan ili DR Kongo (24 sata)
  • Gana je dobila Panamu 1:0, trenutno smo na začelju skupine (Index)
03.06. (12:00)

Po prijateljskim se utakmicama SP ne poznaje

Porazi protiv Brazila i Belgije otkrili su rane, no hladna glava i popravci mogu preokrenuti put pred SP

Unatoč porazima i igri koja trenutno izgleda lošije nego prije prošlog Eura, oko hrvatske reprezentacije vlada neobičan optimizam uoči Svjetskog prvenstva u Americi. Glavne zvijezde poput Modrića, Kovačića i Gvardiola djeluju ošamućeno, a taktički eksperiment s trojicom u obrani protiv Belgije razotkrio je brojne mane. Ipak, povijest nas uči da su Vatreni najopasniji kada su glave hladne, a očekivanja na dnu. Dalić je detektirao bolne točke, a nadolazeća provjera sa Slovenijom trebala bi poslužiti kao lakmus-papir i povratak na stabilniju formaciju 4-3-3 prije ključnog otvaranja s Engleskom. Sportske