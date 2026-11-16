Jedna se češka, a druga Hrvatska
Pobjeda za kraj: Hrvatska srušila Češku na Opus Areni
Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Češku s 2:1 u posljednjem kolu Lige nacija i upisala prvu pobjedu nakon četiri uzastopna poraza. S ovom pobjedom Vatreni su natjecanje završili na trećem mjestu te osigurali status nositelja u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Već u 92. sekundi Mateo Kovačić i Dion Drena Beljo sjajno kombiniraju, a Ivan Perišić pogađa za rano vodstvo (1:0). Hrvatska je dominirala i redala prilike, a najveću je propustio Beljo u 40. minuti kada iz neposredne blizine nije uspio svladati češkog vratara Kinskýja. I u drugom poluvremenu redale su se prilike, ali bez realizacije. Kazna stiže u 84. minuti kada Hložek izjednačava na 1:1 uz pomoć bloka. Srećom, samo tri minute kasnije Lovro Majer preciznim udarcem s lijeve strane postavlja konačnih 2:1 i donosi zasluženo slavlje Bilićevoj momčadi. Perišićev gol i Beljin promašaj pogledajte OVDJE. Golove Hložeka i Majera pogledajte OVDJE. Index