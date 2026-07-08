Osvojio srebro i broncu, a zlato mu je u imenu
Zlatko Dalić više neće biti izbornik hrvatske nogometne reprezentacije
Nakon srebra u Rusiji 2018. i bronce u Kataru 2022., poraz od Portugala označio je kraj njegove najuspješnije ere u povijesti hrvatske reprezentacije. Službeno mu je istekao ugovor. Dalić je Hrvatsku preuzeo u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2017. godine. Naslijedio je Antu Čačića nakon remija s Finskom, u trenutku kada je Hrvatskoj prijetio debakl u kvalifikacijama. Uspio je izboriti plasman u Rusiju, a zatim na svom prvom velikom natjecanju s reprezentacijom ostvariti najveći uspjeh u povijesti hrvatskog nogometa – srebrnu medalju. HNS mu je posvetio objavu na Instagramu. Index, tportal, Jutarnji… komentira se na Forumu