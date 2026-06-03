Po prijateljskim se utakmicama SP ne poznaje

Ono što je sigurno – Hrvatska nije doživjela debakl, barem ne prema igri. Od dolaska Zlatka Dalića na klupu pišemo o tome kako Hrvatska ima pobjednički mentalitet, kako zna prelomiti sve one silne sitnice na svoju stranu u ključnim trenucima ključnih utakmica. U Katru je odigrala na svojoj razini jedino protiv Kanade i Maroka u utakmici za treće mjesto, u Rusiji je bila sjajna u grupnoj fazi, ali nije dobila niti jednu utakmicu nokaut faze u regularnom vremenu. Na posljednja dva Mundijala četiri puta je prolazila u nokaut fazi nakon penala i jednom nakon produžetka.

To je narav reprezentativnih turnira; ne pobjeđuju nužno najbolje momčadi već momčadi koje se najbolje snalaze u prelomnim trenucima. Dalić je stvorio kolektiv koji je iznimno motiviran, talentiran i koji je igrao sa slobodom i utakmice odlučivao jednako kroz čistu snagu volje koliko i taktičkom pripremom; taj pristup donio nam je finale i polufinale na dva Svjetska prvenstva, ali taj pristup nužno sa sobom donosi rizik ovakvog ishoda. Luka Kostić za tportal.