Po prijateljskim se utakmicama SP ne poznaje
Porazi protiv Brazila i Belgije otkrili su rane, no hladna glava i popravci mogu preokrenuti put pred SP
Unatoč porazima i igri koja trenutno izgleda lošije nego prije prošlog Eura, oko hrvatske reprezentacije vlada neobičan optimizam uoči Svjetskog prvenstva u Americi. Glavne zvijezde poput Modrića, Kovačića i Gvardiola djeluju ošamućeno, a taktički eksperiment s trojicom u obrani protiv Belgije razotkrio je brojne mane. Ipak, povijest nas uči da su Vatreni najopasniji kada su glave hladne, a očekivanja na dnu. Dalić je detektirao bolne točke, a nadolazeća provjera sa Slovenijom trebala bi poslužiti kao lakmus-papir i povratak na stabilniju formaciju 4-3-3 prije ključnog otvaranja s Engleskom. Sportske