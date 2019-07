Marketinški trikovi u izlozima trgovaca o sniženjima i do 70%, dok se u dućanu takva roba ne može naći ni povećalom, od početka su godine, barem zakonski, prošlost, piše Večernji. Kršenje pravila kažnjavat će se, po Zakonu o zaštiti potrošača koji je na snazi od 1. siječnja, kaznama i do 100.000 kuna. Sezonska sniženja će pak biti dozvoljena najviše tri puta godišnje – do 60 dana – a počinjat će u razdoblju između 27. prosinca i 10. siječnja, 1. i 15. travnja te 10. i 25. kolovoza.