Podijeljeni crveni kartoni
Počelo rušenje 700 bespravnih objekata uz zaštićeni dio rijeke Drave kod Varaždina
Na obali Varaždinskog jezera započelo je rušenje bespravno sagrađenih objekata unutar zaštićenog područja Regionalnog parka Mura-Drava. Inspekcija uz asistenciju policije uklanja vikendice o trošku vlasnika, prvenstveno one za koje nije ni pokrenut postupak legalizacije. Iako se na istom području nalazi i moderna vikendica izbornika Zlatka Dalića, ona trenutno nije na popisu za rušenje. Iako je rješenje o uklanjanju postojalo, postupak je privremeno obustavljen jer je zahtjev za legalizaciju bivšeg vlasnika još uvijek u obradi. Od procijenjenih 700 objekata, inspekcija je do sada donijela 157 rješenja za uklanjanje. Index, eVaraždin