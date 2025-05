Tko pod tuđim jamu kopa, možda gradi apartman

Nova EU Direktiva 2024/1203 nalaže strože kazne za kaznena djela protiv okoliša, uključujući bespravnu gradnju. Osuđenicima će biti zabranjeno kandidiranje na izborima, obnašanje javnih dužnosti i pristup javnom novcu. Pravne osobe riskiraju kazne do 40 milijuna eura, gubitak dozvola i zabranu rada. Hrvatska mora izmijeniti zakone do 2026., a ministar pravosuđa najavio je promjene već do kraja 2025. tportal