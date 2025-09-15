Tko je gradio, gradio je

Potresi jačine 7,8 i 7,6 po Richteru prouzročili su katastrofalna razaranja u čak 10 turskih pokrajina, no u gradiću Erzinu, u kojem živi 42.000 ljudi, nije srušena nijedna stambena zgrada: oštećeno je samo nekoliko obiteljskih kuća i nekoliko minareta na džamijama. Nitko nije poginuo, nitko nije ozbiljnije ozlijeđen. Kako to? Stvar je jednostavna: njegov gradonačelnik Ökkeş Elmasoğlu dugogodišnji je i iznimno uspješan neprijatelj svake bespravne gradnje. Naglašavajući da od početka svoje javne dužnosti ni na koji način ne dopušta bespravnu gradnju, Elmasoğlu je ispričao turskim medijima da su mu se brojni sugrađani zbog toga čudili, izrugivali, pa čak i prijetili: “Kad su se ljutili na mene kao gradonačelnika, često bi mi rekli: ‘Zar nema nijednog drugog pristojnog čovjeka osim tebe u ovoj državi? Zašto se jedino ti uporno držiš propisa?” Slobodna

