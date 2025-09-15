Tko je gradio, gradio je
Vlada najavljuje kazneno gonjenje bespravne gradnje
Bespravna gradnja u Hrvatskoj, osobito u Istri, poprimila je razmjere epidemije – od priobalja do zaštićenih rezervata. U Marčani je u dvije godine niklo 50-ak ilegalnih kuća, dok Vodnjan broji preko tisuću objekata. Unatoč prijavama i inspekcijama, mnogi bespravni graditelji nastavljaju s radovima, a neki čak uređuju ulice i postavljaju rasvjetu. Vlada stoga najavljuje novi zakon kojim bi bespravna gradnja postala kazneno djelo, a Istra ga pozdravlja uz očekivanje da će zatvorske kazne napokon obeshrabriti graditelje koji već desetljećima nekažnjeno uzurpiraju prostor. HRT