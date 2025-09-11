Počinje 18. Vrisak: Rijeka domaćin stotinu autora i književnog „rock’n’rolla“ - Monitor.hr
Kad knjige vrište glasnije od koncerata

Počinje 18. Vrisak: Rijeka domaćin stotinu autora i književnog „rock’n’rolla“

U Rijeci 13. rujna počinje 18. izdanje Vriska, sajma knjiga i festivala autora, koji će do 20. rujna okupiti više od stotinu domaćih, regionalnih i svjetskih pisaca. Program uključuje književne razgovore, poetska čitanja, dječje sadržaje, javne rasprave i večernje tulume u Dnevnom boravku. Gostuju zvučna imena poput Veronice Raimo, Aleksandra Hemona i Etaf Rum, a festival ostaje mjesto književnog dijaloga, kritičkog promišljanja i promocije novih autora. Sajamski dio traje cijeli rujan, uz popuste na knjige do 80 posto. tportal


