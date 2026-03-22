Povratak u (mainframe) budućnost
Podnar: Kraj ere osobnih računala, počinje era novih terminala
Tehnološki krug se zatvara: nakon desetljeća samostalnosti, PC ponovno postaje “glupi terminal”. Dok OpenAI i Perplexity sele procesorsku snagu u oblak, korisnik se povlači u ulogu promatrača koji čeka rezultat od AI agenta. Čak su i obećavajući decentralizirani projekti, poput Steinbergerovog OpenClawa i bizarne robotske mreže Moltbook, brzo apsorbirani u korporativne utvrde Mete i OpenAI-a. Granica između lokalnog i udaljenog nestaje, a sloboda iz ere Windowsa 95 ustupa mjesto centraliziranoj moći koja “zna sve što ste ikada pomislili”. Kaže Ivan Podnar za Bug