Danas (19:00)

Povratak u (mainframe) budućnost

Podnar: Kraj ere osobnih računala, počinje era novih terminala

Tehnološki krug se zatvara: nakon desetljeća samostalnosti, PC ponovno postaje “glupi terminal”. Dok OpenAI i Perplexity sele procesorsku snagu u oblak, korisnik se povlači u ulogu promatrača koji čeka rezultat od AI agenta. Čak su i obećavajući decentralizirani projekti, poput Steinbergerovog OpenClawa i bizarne robotske mreže Moltbook, brzo apsorbirani u korporativne utvrde Mete i OpenAI-a. Granica između lokalnog i udaljenog nestaje, a sloboda iz ere Windowsa 95 ustupa mjesto centraliziranoj moći koja “zna sve što ste ikada pomislili”. Kaže Ivan Podnar za Bug


Slične vijesti

14.11.2024. (14:00)

Diskretni šarm nekadašnje tehnologije

Evolucija novinarstva: Od “Poletovih” pisaćih strojeva do hladnih ekrana današnjih portala

Lupkanje tipki pisaćeg stroja ispunjavalo je užurbanu redakciju lista Polet u Savskoj 5, dok su novinari jurili protiv vremena kako bi ispunili svoje rokove. Na stolu su zvrndali moderno dizajnirani Iskrini telefoni. Zrak nabijen elektrikom entuzijazma, ideja i mladosti mogao je, da se nekako uhvatio, napajati energijom omanju ulicu. Od tih davnih analognih vremena žurnalizma u Poletu ostale su ideje i teme koje su provocirale, odzvanjale kod čitatelja, a ponajviše uznemiravale ondašnje političke institucije. Pola stoljeća kasnije još uvijek se o tome raspravlja, a kad se sudionik tih vremena, bivši novinar, danas profesor i povjesničar, lati laptopa, nastane knjiga koja je nedavno promovirana u Zagrebu:Zlatno doba raspada komunizma” autora Željka Krušelja u izdanju “Edita”.

Danas su neki drugi prostori iste namjene ispunjeni gotovo bešumnim laganim tapkanjem tipkovnica i blagim odsjajem računalnih ekrana. Prijelaz s analognog na digitalno novinarstvo ne predstavlja samo promjenu alata, već temeljnu transformaciju u načinu na koji su se vijesti prikupljale, tekstovi osmišljavali, stranice tiskale i na kraju distribuirale u snježnim uvjetima do prodajnih mjesta ili, u slučaju Poleta, u ruke kolportera ondašnje zemlje. Ivan Podnar za Bug