Domaći blues pod andskim suncem
‘Posljednji blues Hrvata’: U Boliviji snimili film o hrvatskom glazbeniku
Inspiriran životom i smrti Drage Dogana, hrvatskog glazbenika koji je živio u toj južnoameričkoj zemlji. El último blues del croata prikazivat će se u kinima u Boliviji od 18. rujna, a u petak je objavljen video s isječcima. Hrvatski glazbenik Drago Dogan došao je krajem 1980-ih u Boliviju gdje je ostavio trag u izvođenju bluesa i rocka, a umro je 2019. godine. U Boliviji živi oko 5000 Hrvata i njihovih potomaka. Index