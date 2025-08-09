Domaći blues pod andskim suncem

Ovi filmovi iz proteklog desetljeća nisu samo punili kino-dvorane, nego i grupne chatove ljutitim porukama. Od The Last Jedi, koji je podijelio fanove svemira, do Jokera koji je izazvao moralnu paniku, pa sve do Cats, koji je jednostavno… postojao — svaki naslov s popisa otkriva kako su neki filmovi postali društveni lakmus test. Bilo da se radi o ribljim romansama, feminističkim rebootovima ili apokaliptičnim metaforama, jedno je jasno: nitko se ne svađa kao cinefili… barem taku kažu na No Film Schoolu donoseći popis takvih filmova koji su izašli u zadnjih deset godina.