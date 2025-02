Baletna penzija: Kada se piruete pretvore u eure

Baletni ansambl Carskog ruskog baleta nastupit će 8. srpnja u Vukovaru gdje će u dvorištu dvorca otplesati najizvođeniji balet svih vremena – ‘Labuđe Jezero’ P.I. Čajkovskog.

Riječ je o jednom od najvećih i najpoznatijih baletnih ansambala na svijetu, a plesat će u perivoju dvorca Eltz, na samoj obali Dunava. Ulaznice su 110 kuna, preko Ticketshop.hr i u Hrvatskom domu Vukovar.

Plesni ansambl Carskog ruskog baleta (Imperial Russian Ballet) osnovali su 1994. Gediminas Taranda, solist Boljšoj Teatra, dobitnik mnogih nagrada i priznanja za plesače i za koreografiju te Nikolaj Ankošin, solist baletne grupe Igor Mišejev Folk Dance na inicijativu svjetski poznate primabalerine Maje Pliseckaje, majke kraljice ruskog baleta te simbola Boljšoj teatra, koja postaje njihovim počasnim predsjednikom.

Plesni ansambl broji 40 umjetnika iz najboljih baletnih škola Rusije: Moskve, Sankt Peterburga i Perma. Djeluju pod mentorstvom uglednih baletnih učitelja, a njihovo stvaralaštvo temelji se na izvedbama klasičnih baletnih djela i plesnim uracima suvremenih autora. Predstave uključuju virtuozan ples i prekrasne kostime Boljšoj i Mariinsky teatra. Bogati repertoar, virtuozna plesna umijeća članova plesnog ansambla te gostovanja diljem svijeta svrstavaju ansambl u sam vrh svjetske baletne scene.

‘Labuđe jezero’ je balet u tri čina, glazba P. I. Čajkovskog i koreografija Ivanova i Petipe, solisti su Lina Seveliova, rođena 1990. u Moldaviji, školovana na National Chisinau Choreography Collegeu i na Academy of Music Theatre and Fine Arts, kao solistica imala je stalan angažman u Nacionalnoj moldavskoj operi i baletu (Moldavian National opera and Ballet), dobitnica je mnogih nagrada za svoje plesno umjeće i zapažene glavne uloge u baletnim predstavama: ‘Cipollino’, ‘Uspavana ljepotica’, ‘Giselle’, ‘Romeo i Julija’, ‘Orašar’, ‘Labuđe jezero’, ‘Valpurgina noć’, ‘Don Kihot’ te plesni virtuoz Nariman Bekzhanov koji je školovanje završio 2002. na Akademiji koreografije u Almatyju gdje je i proglašen najboljim studentom akademije. 2000. pridružio se ansamblu Jung Classical Ballet pod umjetničkim vodstvom Bulata Ayupova, od 2002. do 2004. vodeći je solist u teatru Abay State Opera and Ballet Theatre’ u Almatyju, Kazahstan te je od 2005. vodeći solist Carskog ruskog baleta. Također je otplesao mnoge glavne uloge u baletima kao što su ‘Shopeniana’, ‘Carmina Burana’, ‘Carmen’, ‘Uspavana ljepotica’, ‘Giselle’, ‘Romeo i Julija’, ‘Orašar’, ‘Labuđe jezero’, ‘Valpurgina noć’, ‘Don Kihot’…

'Labuđe jezero' je najpoznatiji bijeli balet koji je skladao P. I. Čajkovski gdje se princ Sigifrid zaljubljuje u kraljicu labudova Odette koja je pod kletvom zlog čarobnjaka Rothbarta. Princ obećava prekrasnoj Odette da će se vratiti po nju i spasiti je, no Odile, čarobnjakova kći, vodi princa na pogrešan put. Hoće li princ pronaći svoju pravu ljubav te hoće li dobro pobijediti zlo?

