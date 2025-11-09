Sad kad se i močvarama digne cijena...

Hrvatska je 17. u EU po ekonomskim gubicima od ekstremnih vremenskih uvjeta od 1980. do 2024., upozorio je ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša Aljoša Duplić. Zemlja trpi sve češće suše, poplave i požare, a unatoč napretku u recikliranju i zaštiti prirode, vrste i staništa i dalje nestaju. Emisije iz prometa rastu, a onečišćenje zraka ostaje problem u kontinentalnim gradovima. Duplić naglašava da Hrvatska mora ubrzati prelazak na kružno gospodarstvo, obnovljive izvore i zelenu infrastrukturu kako bi smanjila ranjivost i povećala otpornost na klimatske promjene. tportal