Sad kad se i močvarama digne cijena...
Povratak vlažnim močvarama u Njemačkoj – ekologija susreće poljoprivredu
Henning Voigt i njegov otac u Njemačkoj ponovno navlažuju močvarna zemljišta, obrađujući 350 hektara za proizvodnju siana i bioplina. Močvare pohranjuju trećinu globalnog ugljika i sprječavaju emisiju CO₂, ali isušene danas pridonose više zagađenja nego svjetski zračni promet. Povratak vlažnim površinama otežava poljoprivrednicima osiguranje prihoda, dok tržište za proizvode močvarnih biljaka još nije razvijeno. Subvencije EU-a i partnerstva s tvrtkama poput Otto Versanda pomažu, a njemačke politike predviđaju očuvanje močvara do 2050. godine, istovremeno naglašavajući potrebu financijske motivacije za poljoprivrednike. DW