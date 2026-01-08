Pop vokali, nešto metala i druga ekipa
Predstavljene pjesme koje će se natjecati na Dori
Slušatelji su mogli na Drugom programu Hrvatskog radija premijerno čuti 24 pjesme koje će se u veljači u Zagrebu natjecati za prestižnu statuu Dore i izbor hrvatske pjesme koja će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu 2026. u Beču. One se mogu čuti na YT kanalu Dore (a ovaj put sve pjesme imaju i spot). Od poznatijih imena ove se godine natječu Kandžija, Marko Kutlić, Cold Snap (s Janom Kerekešom na vokalu) i pojedinih izvođača koji su dosad već nastupali na Dori, poput Leleka, Anande, Fenkste i drugih. HRT… pogledajte temu na Forumu.