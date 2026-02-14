Nije ti ovo audicija
Drugo polufinale Dore: ovo bi trebalo biti kompetitivno natjecanje, a ne natjecanje s HRT-ovim pulenima i nizom debitanata
ako i u prvoj večeri, tako i u drugoj je bilo svega i svačega, od moćnih nastupa do totalnih falšanja zbog kojih se zapitaš kako takvi amateri uopće dobiju priliku za ovakvo natjecanje gdje bi se trebalo birati među najboljima u državi jer se u konačnici i predstavlja država. Mnogi se hvataju za tonca i ozvučenje općenito, ali kako su savršene nastupe i zvuk imali Danijela Martinović i Luka Nižetić u revijalnom programu, te pojedini natjecatelji koji imaju barem malo iskustva za sobom… I povrh svega toga, ako imaš veliku obitelj i prijatelje koji glasaju, možeš bez problema ući u finale bez obzira da li znaš ili ne znaš pjevat (uživo)! A među onima koji su ispali, dva velika iznenađenja – kažu na Muzici.