Ionako šaljemo samo jedno ime

Stajčić: Možda je baš ovogodišnja Dora bitnija za „domaće dvorište“, nego za neko gajenje nada izvan domicilnih granica
S obzirom na trenutno stanje s Eurovizijom, koju su već sad obilježili bojkoti zbog nastupa Izraela, kazuje Zoran Stajčić za Ravno do dna, koji se stvarno potrudio biti objektivan kod ocjenjivanja ovogodišnjih natjecatelja. Cold Snap je malo pojednostavio formulu i u svom stilu izbacio pop-metal pjesmu, Kandžija je umjesto repanja odlučio propjevati bolnim falšem, Stela Rade je odlučila izbaciti harmoniku koji joj je inače zaštitni znak, potkresavši si krila, a ToMa bi možda htio biti Čola (ali mu ne ide). Favorit je – Lelek: Vješto su isplele ulogu žene u narativ slavenske epske estetike koja, ruku na srce, trese hrvatski puk i koji će po svoj prilici zgrabiti telefone i ekspresno ih poslati u Beč… Svoje je viđenje dao i Krešimir Antunović za Jutarnji.