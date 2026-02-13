Je li tko gledao a da je ostao ravnodušan?

Publika odlučila: Odabrano osam finalista, ispali Kandžija, Zevin, Gabrijel Ivić i Ivan Sever - Monitor.hr
Publika odlučila: Odabrano osam finalista, ispali Kandžija, Zevin, Gabrijel Ivić i Ivan Sever

Finalisti druge polufinalne večeri Dore su Sergej, DEVIN, Stela Rade, Marko Kutlić, Irma, Lara Demarin, Ritam Noir i Lana Mandarić. Iz popisa natjecatelja druge polufinalne večeri u finale se nisu uspjeli plasirati Kandžija s pjesmom „3 ujutro", Gabrijel Ivić s pjesmom „Light Up", Ivan Sever i njegov „Crying Eyes" te ZEVIN s pjesmom „My Mind". Finale je u nedjelju. U polufinalima glasala je samo publika, bez žirija.


Vidim na Facebooku neki glazbenici i producenti imali su isti problem. Znači s ušima nam je sve u redu. Gledam i slušam opet, kužim da se matrice dobro i razgovjetno čuju. Ali vokali… Vokali su live. Dakle, pomor. Očekivao sam full playback i dosadu. Više nikom ne vjerujem, tehnologija je predobra. Možeš i antitalenta nabrijat da zvuči solidno, ali s live pjevanjem stvari se rapidno mijenjaju. I onda to zvuči kao utapanje amatera na Prvom pljesku. Oskudijevamo u pjevačima. A u pop glazbi se traže pjevači. Baš sam nezadovoljan zbog loših pjevačkih izvedbi. Ne znam u čemu je problem, jer ima dovoljno pjevača na ovoj sceni koju ja pohodim. Ovi koji znaju se ne javljaju, ili ne prolaze na Dori. Neki razlog mora biti. Više su mi misli usmjerene na žiri i PR. Kako da čujemo stvarno neke talente? Bio bi red. Zoran Stajčić za Ravno do dna

U finale idu Lima Len s pjesmom Raketa, Alen Đuras s pjesmom From Ashes to Flame, Noelle, Lelek (mnogima favoritkinje), ToMa, Ema Bubić, Ananda s pjesmom Dora i Cold Snap, sutra je na rasporedu druga polufinalna večer. U finalu će sustav glasovanja biti drugačiji. O najboljoj pjesmi podjednako će odlučivati glasovi gledatelja i glasovi ocjenjivačkih sudova.

S obzirom na trenutno stanje s Eurovizijom, koju su već sad obilježili bojkoti zbog nastupa Izraela, kazuje Zoran Stajčić za Ravno do dna, koji se stvarno potrudio biti objektivan kod ocjenjivanja ovogodišnjih natjecatelja. Cold Snap je malo pojednostavio formulu i u svom stilu izbacio pop-metal pjesmu, Kandžija je umjesto repanja odlučio propjevati bolnim falšem, Stela Rade je odlučila izbaciti harmoniku koji joj je inače zaštitni znak, potkresavši si krila, a ToMa bi možda htio biti Čola (ali mu ne ide). Favorit je – Lelek: Vješto su isplele ulogu žene u narativ slavenske epske estetike koja, ruku na srce, trese hrvatski puk i koji će po svoj prilici zgrabiti telefone i ekspresno ih poslati u Beč… Svoje je viđenje dao i Krešimir Antunović za Jutarnji.

Slušatelji su mogli na Drugom programu Hrvatskog radija premijerno čuti 24 pjesme koje će se u veljači u Zagrebu natjecati za prestižnu statuu Dore i izbor hrvatske pjesme koja će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu 2026. u Beču. One se mogu čuti na YT kanalu Dore (a ovaj put sve pjesme imaju i spot). Od poznatijih imena ove se godine natječu Kandžija, Marko Kutlić, Cold Snap (s Janom Kerekešom na vokalu) i pojedinih izvođača koji su dosad već nastupali na Dori, poput Leleka, Anande, Fenkste i drugih.

Sama bit EBU-a od osnutka bila je politička. Unija je osnovana 1950. godine i svrha projekta bila je baviti se razmjenom ideja i omogućavanjem međunarodnih emitiranja. Između ostalog, tu se našla i Pjesma Eurovizije. Politički, EBU je stajao iza medijskih servisa koji su slobodniji, a oni koji su bili puko propagandno servisiranje svojih vlada bili su isključeni jer u povijesnom kontekstu, govorimo o vremenima nedugo nakon kraha nacizma i prijetnje koju su mnogi vidjeli u Sovjetskoj Rusiji, pa nije čudo da su neki prepoznali važnost otvorene rasprave.

Treba se prisjetiti da nakon invazije Vladimira Putina na Ukrajinu, EBU nije poduzeo apsolutno ništa da zabrani Rusiji sudjelovanje na Euroviziji.

Nije da su istog trena skočili i javno proglasili: “Dosta je rata, za mir mi dižemo svoj glas”. Ne, sve dok zemlje sudionice nisu krenule s prijetnjama da će se povući iz natjecanja, nije se dogodilo ništa. I upravo se to s Izraelom počelo događati nakon dvije godine praznih prijetnji pa su Nizozemska, Irska, Španjolska i Slovenija s mudima krenule u bojkot. I to je doslovno jedini način da se ovo promijeni. Hrvoje Marjanović za Index

Broj prijavljenih pjesama i ove godine potvrđuje iznimno veliki interes za sudjelovanjem na najvećem glazbeno – scenskom spektaklu Hrvatske radiotelevizije. Na natječaj je pristigla 251 prijava. Objavili su i rezerve. Ovaj put neće biti u Opatiji, već u studiju HRT-a i to u veljači.