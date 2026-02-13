Je li tko gledao a da je ostao ravnodušan?
Publika odlučila: Odabrano osam finalista, ispali Kandžija, Zevin, Gabrijel Ivić i Ivan Sever
Finalisti druge polufinalne večeri Dore su Sergej, DEVIN, Stela Rade, Marko Kutlić, Irma, Lara Demarin, Ritam Noir i Lana Mandarić. Iz popisa natjecatelja druge polufinalne večeri u finale se nisu uspjeli plasirati Kandžija s pjesmom „3 ujutro“, Gabrijel Ivić s pjesmom „Light Up“, Ivan Sever i njegov „Crying Eyes“ te ZEVIN s pjesmom „My Mind“. Finale je u nedjelju. U polufinalima glasala je samo publika, bez žirija. (HRT, Index). Komentari na Forumu