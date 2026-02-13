Ne mogu za sve tonci biti krivi
Stajčić o prvoj polufinalnoj večeri Dore: Falšalo se sve u 16. Grozomorno. Nisam razumio ni ove na engleskom, ni ove na hrvatskom
Vidim na Facebooku neki glazbenici i producenti imali su isti problem. Znači s ušima nam je sve u redu. Gledam i slušam opet, kužim da se matrice dobro i razgovjetno čuju. Ali vokali… Vokali su live. Dakle, pomor. Očekivao sam full playback i dosadu. Više nikom ne vjerujem, tehnologija je predobra. Možeš i antitalenta nabrijat da zvuči solidno, ali s live pjevanjem stvari se rapidno mijenjaju. I onda to zvuči kao utapanje amatera na Prvom pljesku. Oskudijevamo u pjevačima. A u pop glazbi se traže pjevači. Baš sam nezadovoljan zbog loših pjevačkih izvedbi. Ne znam u čemu je problem, jer ima dovoljno pjevača na ovoj sceni koju ja pohodim. Ovi koji znaju se ne javljaju, ili ne prolaze na Dori. Neki razlog mora biti. Više su mi misli usmjerene na žiri i PR. Kako da čujemo stvarno neke talente? Bio bi red. Zoran Stajčić za Ravno do dna