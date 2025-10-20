Nikad nije pušiona za prestanak
Prestanak pušenja u kasnijoj dobi usporava gubitak pamćenja
Prestanak pušenja može usporiti kognitivno propadanje, pokazuje istraživanje londonskog UCL-a objavljeno u Lancet Healthy Longevity. U šestogodišnjoj studiji s više od 9300 osoba iz 12 zemalja, bivši pušači imali su do 50% sporije opadanje verbalne fluentnosti i 20% sporije propadanje pamćenja. Stručnjaci naglašavaju da čak i prestanak u srednjim ili starijim godinama može donijeti dugoročne koristi za mozak i smanjiti rizik od demencije. Ovo otkriće nudi dodatni poticaj starijim pušačima da ostave cigarete.