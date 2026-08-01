Netko je naljutio studente
Pritisak mladih urodio plodom: Indijski ministar obrazovanja podnio ostavku
Indijski ministar obrazovanja Dharmendra Pradhan podnio je ostavku premijeru Narendri Modiju pod pritiskom “pokreta žohara” (CJP). Satirični pokret mladih, nastao u svibnju nakon što ih je vrhovni sudac nazvao žoharima, organizirao je masovne internet-akcije i prosvjede u New Delhiju, koji su eskalirali u sukobe s policijom. Mladi su tražili Pradhanovu političku odgovornost zbog skandala s curenjem ispitnih materijala za fakultete, financijsku odštetu te preuzimanje krivnje za samoubojstva studenata pod pritiskom poništenih ispita. Nakon prihvaćanja ostavke i pregovora s vladom, pokret je službeno pristao na okončanje demonstracija. Index, The Guardian