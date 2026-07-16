Mit o zabrani bosonoge igre je laž: Indija 1950. u Brazil nije otišla zbog manjka vizije, a ne kopački - Monitor.hr
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Ipak su imali što za obuti

Mit o zabrani bosonoge igre je laž: Indija 1950. u Brazil nije otišla zbog manjka vizije, a ne kopački

Indija nikad nije nastupila na svjetskim prvenstvima u nogometu, a tu su priliku 1950. prokockali sami. Legendarna priča da se Indija povukla sa Svjetskog prvenstva 1950. u Brazilu jer im FIFA nije dopustila igrati bosonogima zapravo je mit. Iako su na Olimpijskim igrama 1948. igrali bosi i oduševili svijet, stvarni razlozi odustajanja leže u tome što Indijski nogometni savez Mundijal nije shvatio dovoljno ozbiljno. Savez je službeno naveo nesuglasice oko odabira igrača i nedostatak treninga, dok su sami igrači Olimpijadu smatrali jedinim bitnim natjecanjem. Organizatori su nudili pokriti i putne troškove, no AIFF-u Mundijal tada jednostavno nije bio dovoljno važan. Sportageous, LA Times


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