Kad jogurtov junak postane zlikovac
Probiotici – prijatelji, neprijatelji i mrtvi rođaci
Iako su za većinu ljudi sigurni, određeni sojevi probiotika mogu pogoršati bolesti ili izazvati ozbiljne infekcije, osobito kod imunokompromitiranih bolesnika. Povijest bilježi i tragične ishode, poput povećane smrtnosti kod pacijenata s pankreatitisom. Razlika je u soju, indikaciji i stanju bolesnika. Kao sigurnija alternativa javljaju se postbiotici – „mrtve“ bakterije koje i dalje potiču imunitet, ali bez rizika od infekcija. Marketing je, očito, uvijek brži od mikrobiologije. Igor Berecki za Bug