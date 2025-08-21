Kada nebo odluči isprazniti sve zalihe odjednom

U Indiji i Pakistanu više od 430 ljudi poginulo je u poplavama uzrokovanim intenzivnim, lokaliziranim kišnim olujama poznatim kao prolomi oblaka ili „kišne bombe“. Ove nagle bujice, često u planinskim područjima, izbacuju ogromne količine kiše u vrlo kratkom vremenu. Klimatske promjene pojačavaju ekstremne oborine, dok nedostatak sustava ranog upozoravanja dodatno povećava broj žrtava. Pakistan je pogođen dvostruko više kiše nego lani, a planinska sela postaju posebno ranjiva zbog naglog nagomilavanja vodene pare i strmih padina. tportal