Kada nebo odluči isprazniti sve zalihe odjednom

Prolomi oblaka ili „kišne bombe“ izazivaju smrtonosne poplave u Indiji i Pakistanu

U Indiji i Pakistanu više od 430 ljudi poginulo je u poplavama uzrokovanim intenzivnim, lokaliziranim kišnim olujama poznatim kao prolomi oblaka ili „kišne bombe“. Ove nagle bujice, često u planinskim područjima, izbacuju ogromne količine kiše u vrlo kratkom vremenu. Klimatske promjene pojačavaju ekstremne oborine, dok nedostatak sustava ranog upozoravanja dodatno povećava broj žrtava. Pakistan je pogođen dvostruko više kiše nego lani, a planinska sela postaju posebno ranjiva zbog naglog nagomilavanja vodene pare i strmih padina. tportal


04.10.2024. (17:30)

18 mrtvih u BiH, mjesta sravnjena sa zemljom. Proglašeno nacionalno stanje prirodne katastrofe

  • Samo na području Jablanice u poplavama i odronima koji su tijekom protekle noći pogodili BiH poginulo je 16 osoba, dok su se u Fojnici utopile tri osobe pa se ukupan broj smrtno stradalih popeo na 19, a strahuje se da bi taj broj mogao biti i znatno veći (Nacional)
  • Hrvatski Crveni križ pokrenuo je apel za pomoć stanovništvu stradalom u poplavama u BiH, evo kako možete pomoći: pozivom na donatorski telefon 060 90 11, uplatom na žiro račun otvoren u Erste banci: IBAN: HR0524020061500137627 MODEL: 00, POZIV NA BROJ ZA APEL: 754 (N1)
  • Jablanica je odsječena od ostatka Bosne i Hercegovine u pravcu Mostara, Prozora i Blidinja, dok je u smjeru Konjica uspostavljen promet za putnička, kombi i terenska vozila (tportal)
  • Gradovi odsječeni, kuće srušene, kritično i u Kreševu i Kiseljaku (HRT)
  • Općina Drvar proglasila je stanje elementarne nepogode, Lokalne ceste su blokirane, a poplavljena je i regionalna cesta prema Glamoču (N1)
  • Srbija nudi pomoć, Vučić: Dovoljno je da nam iz BiH kažu i odmah šaljemo helikoptere, čamce... (Index)
  • U Hrvatskoj na nekim mjestima kritično, Kupa se približava kritičnoj razini, prešla 800 cm: interventne snage u Karlovcu (N1), u Ogulinu ugroženo 20-ak objekata i oko 40-50 podrumskih prostora, rastu i Sava i Odra (HRT)