Danas (17:00)

Kokice i kino za Božić

Prosinački filmski finiš: sedam naslova koji zatvaraju 2025.

Drugi dio prosinačne liste donosi sedam međusobno potpuno različitih filmova: od Bi Ganova hipnotičkog Uskrsnuća i Cameronovog spektakla Avatar: vatra i pepeo do Fullerovog šarenog horora Dust Bunny. Tu su i kontroverzni Sin stolara, psihološki triler Kućna pomoćnica, meta-remake Anakonda te Safdiejev energični Marty Veličanstveni. Žanrovski raspon ide od art-hibrida preko blockbustera do indie čudaka, a zajedničko im je jedno – prosinac ponovno ruši sve uredno sastavljene liste i nudi filmski kaos kao najbolji poklon pod borom. Bug


Prekjučer (12:00)

Kad je Split bio centar Rima

Završeno snimanje novog povijesnog igranog filma o Dioklecijanu u HRT-ovoj produkciji

Prvo izlazi igrani film “Diocles”, koji će biti u kinima 2026, a nakon toga će se na TV-u prikazati dokumentarno-igrana serija od pet jednosatnih epizoda, naslova “Prvi Splićanin”, s Mladenom Badovincem, inače pjevačem TBF-a, kao prezenterom i naratorom. Film je u potpunosti na latinskom jeziku, i to ne onom književnom koji se uči u školama, nego kolokvijalnom, kakvim su zbilja govorili u Rimskom Carstvu krajem 3. stoljeća.

Film je nelinearne pripovjedačke strukture, s vremenskim skokovima u Dioklecijanovu mladost te posljednje godine njegova života, a glavni dio priče događa se od 284. do 286. godine, u vrijeme kada Dioklecijan postaje car. Dioklecijana glumi Amar Bukvić, a igraju još i Nataša Janjić Medančić (Priska), Slavko Sobin (Maksimijan), Marko Cindrić (Karin), Krešimir Mikić (Lucije Flavije) te Dragan Despot (senator Prokul). Ovaj film je prvi ovakve vrste nastao u nekoj hrvatskoj produkciji i radi se o stopostotnoj produkciji HRT-a. Scenografski zahvati i gradnja uz kostime spadaju u najopsežniju produkciju do sad. HRT

28.11. (09:00)

Da se gledaju u 4K, što se čeka?

Digitalna restauracija: Hrvatska obnovila 38 filmskih klasika

Vlada RH osigurala je dva milijuna eura za trogodišnji program digitalne restauracije hrvatskih filmskih klasika (2026.–2028.), uključujući zaštitu do 20 filmova i osamostaljenje Kinoteke. Dosad je obnovljeno 38 hrvatskih dugometražnih filmova, dok Srbija bilježi 50. Kritičari tvrde da je plan premalen i prespor, pozivajući se na modele u Srbiji, Sloveniji i Makedoniji. Stručnjaci ističu da su oba sustava podjednako ograničena, a važna je suradnja među kinotekama bivše Jugoslavije. HRT

25.11. (17:00)

Smij se danas, brige odgodi za sutra

Najbolje filmske komedije svih vremena, prema izboru Varietyja

Varietyjev izbor najvećih komedija ističe raznolikost žanra — od apsurda do satire. Na vrhu liste našao se Goli pištolj, odmah uz bok klasiku Neki to vole vruće, dok Annie Hall i dalje definira romantičnu komediju. Politička oštrina Velikog diktatora stoji rame uz rame s toplim humorom filma Čekajući Guffmana. Apsurdistički duh Monty Pythona i Svetog grala i anarhija Pačje juhe dopunjuju širi spektar koji uključuje i crnohumorni Fargo, nostalgičnu parodiju Mladog Frankensteina te filozofsku petlju Beskrajnog dana. Index

23.11. (20:00)

Kad narastem, bit ću televizor

Kako je televizija postala savršena tema za filmsku satiru i društvenu kritiku

Film i televizija oduvijek imaju napet, ali plodan odnos: od straha da će TV uništiti kino do filmova koji je ismijavaju, analiziraju i kritiziraju. Od 1950-ih nadalje, televizija je postala inspiracija za satire o medijskoj manipulaciji, reality formatu, kultu slavnih i novinarskoj etici. Kroz različite žanrove – od burleske do crne komedije – filmovi prikazuju kako televizija oblikuje društvo, istinu i našu opsesiju slavom. Ovi naslovi zajedno otkrivaju kako TV, čak i kad je predmet šale, zadržava golemi kulturni utjecaj. Bug donosi popis: Will Success Spoil Rock Hunter? (1957.), Network (1976.), Real Life (1979.), Broadcast News (1987.), The King of Comedy (1982.), The Truman Show (1998.) i Anchorman (2004.).

26.10. (13:00)

Kad demoni pune blagajne

2025. godina horora: od američkog zrcala do japanskog dvorca beskraja

Godina 2025. obilježena je uspjehom horora – od hollywoodskog „Prizivanja 4: Posljednji obredi” do japanskog animiranog hita „Demon Slayer: Infinity Castle”. Novi nastavak „Prizivanja”, temeljen na stvarnim slučajevima Eda i Lorraine Warren, donosi zamor formule, ali i rekordnu zaradu od gotovo pola milijarde dolara. Nasuprot njemu, „Demon Slayer” nudi vizualno raskošnu, filozofski obojenu akciju u beskonačnom labirintu boja i krvi. Zajednički nazivnik? Horor više nije ni nišni ni sezonski – postao je globalni spektakl za sve kontinente i publike. Boško Picula za tportal

20.10. (14:00)

Botovi ne trebaju audiciju

Hollywood bruji zbog Tilly Norwood: može li AI glumica zamijeniti stvarne ljude?

Pojava Tilly Norwood, prve “AI glumice” s vlastitom agencijom i Instagram profilom, izazvala je žestoke rasprave u Hollywoodu i šire. Dok producent Nebojša Taraba tvrdi da je riječ o marketinškom triku i starim tehnikama digitalne manipulacije, glumica Linda Begonja i komičarka Marina Orsag upozoravaju da umjetna inteligencija ugrožava samu bit glume – ljudsku emociju, iskustvo i spontanost. Pisac i programer Želimir Periš smatra da će AI preuzeti “šund”, dok će pravu umjetnost i dalje stvarati ljudi, barem dok publika ne poželi aplaudirati – ekranu. tportal

18.10. (17:00)

Kralj horora opet vlada – i to na dva kraja svijeta

Novi filmovi po Kingu: od umiranja s osmijehom do hodanja do smrti

Stephen King ove godine ponovno osvaja kina s dvama vrlo različitim ekranizacijama. Chuckov život Mikea Flanagana, nagrađen u Torontu, donosi emotivnu priču o kraju svijeta i osobnom prihvaćanju smrti, s Tomom Hiddlestonom u glavnoj ulozi. Suprotno tome, Dugi hod Francisa Lawrencea prikazuje distopijsku Ameriku u kojoj mladići hodaju do smrti za slavu i nagradu – brutalnu alegoriju društva pod fašističkom kontrolom. King tako još jednom spaja fantaziju, horor i društvenu kritiku – i podsjeća koliko su granice stvarnosti tanke. Boško Picula za tportal

12.10. (18:39)

Najgori Bond filmovi: 8 misija koje bi 007 najradije zaboravio

10.10. (21:00)

Oscar sendviča vrijedan

Kidman i Urban zarađuju po 100.000 $ mjesečno, DiCaprio za isti film dobio 5 milijuna više od Lawrence

Nicole Kidman podnijela je zahtjev za razvod od Keitha Urbana nakon 19 godina braka, otkrivši da oboje zarađuju više od 100.000 dolara mjesečno i da neće plaćati alimentaciju. Njihov slučaj potaknuo je novi val rasprava o glumačkim honorarima – od Jennifer Lawrence, koja je bila plaćena manje od DiCaprija, do Jonaha Hilla i Cate Blanchett, koji su na nekim ulogama radili gotovo besplatno. Christian Bale kaže da je za Američki psiho bio plaćen “apsolutni minimum”, a Djimoun Hounsou tvrdi da ima financijskih problema i da je uglavnom za svoj rad potplaćen. Glumci iz trilogije Gospodara prstenova kažu da se nitko od njih nije obogatio radeći na tome. Hollywood tako opet dokazuje da slava ne jamči jednaku plaću – ponekad čak ni sendvič. Index

03.10. (19:00)

Djedice protiv sistema

Paviljon: Crna komedija o grupi staraca koji se odlučuju na oružanu pobunu

Naoružani ilegalnim sredstvima zauzimaju starački dom, uzimaju osoblje za taoce i ulaze u sukob s vlastima… kažu u opisu filma. Crna komedija redatelja Dine Mustafića, nastala prema scenariju Viktora Ivančića i Emira Imamovića Pirketa, prati grupu stanara staračkog doma „Paviljon“, koji se, nakon godina zlostavljanja i poniženja, odlučuju na oružanu pobunu. Nakon spektakularne premijere na 31. Sarajevo Film Festivalu, film je u BiH i Hrvatskoj već vidjelo više od 10.000 gledatelja. Avaz… kao neka domaća verzija “One Battle after Another“, kažu na Forumu