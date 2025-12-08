Kokice i kino za Božić
Prosinački filmski finiš: sedam naslova koji zatvaraju 2025.
Drugi dio prosinačne liste donosi sedam međusobno potpuno različitih filmova: od Bi Ganova hipnotičkog Uskrsnuća i Cameronovog spektakla Avatar: vatra i pepeo do Fullerovog šarenog horora Dust Bunny. Tu su i kontroverzni Sin stolara, psihološki triler Kućna pomoćnica, meta-remake Anakonda te Safdiejev energični Marty Veličanstveni. Žanrovski raspon ide od art-hibrida preko blockbustera do indie čudaka, a zajedničko im je jedno – prosinac ponovno ruši sve uredno sastavljene liste i nudi filmski kaos kao najbolji poklon pod borom. Bug