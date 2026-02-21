Uzbuna ispred kokošinjca

Roboti će biti poljoprivrednici budućnosti. Tvrtka u Japanu gradi zatvorenu farmu salate koju će u potpunosti uređivati i voditi roboti i računala. Tvrtka imenom Spread očekuje da će se tvornica otvoriti u 2017., a potpuno automatizirani proces uzgoja mogao bi pomoći stvoriti salatu koja je jeftinija i bolja za okoliš. Do 98 posto vode će se reciklirati, a tvornica neće morati koristiti pesticide, jer se štetočine nalaze na otvorenom. Umjetna rasvjeta znači da uzgoj hrane neće ovisiti o vremenskim varijablama, a osvjetljenje će biti isporučeno kroz obnovljive izvore energije. Popular Science