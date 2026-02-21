Prosvjed protiv megafarmi i klaonice pilića u Sisačko-moslavačkoj: 'To će Sisak pretvoriti u eko bombu' - Monitor.hr
Danas (18:00)

Uzbuna ispred kokošinjca

Prosvjed protiv megafarmi i klaonice pilića u Sisačko-moslavačkoj: ‘To će Sisak pretvoriti u eko bombu’

  • Više tisuća ljudi danas je prosvjedovalo protiv izgradnje velikih farmi i klaonice pilića ukrajinskih investitora u Sisačko-moslavačkoj županiji. Glavni argumenti prosvjednika su da je Ministarstvo prihvatilo sve njihove loše studije utjecaja na okoliš, a prigovore javnosti nisu uzeli u obzir. Investitori, kažu, nemaju riješen problem stajskog gnoja, drugog otpada i mjerenja štetnih tvari koje se ventilacijom izbacuju iz farme, nego se to “nekim usranim ugovorima prebacuje na treće tvrtke”. Index, Poslovni
  • Planirani kompleks imao bi kapacitet od oko 82 milijuna pilića godišnje, s proizvodnjom oko 150 tisuća tona piletine. Stvarne procjene utjecaja na okoliš nema. Lokalna zajednica bi snosila posljedice u vidu zagađenja okoliša, zdravstvenih problema, ali i propasti domaće proizvodnje. Nije sigurno da bi objekti u kojima bi se uzgajali pilići bilo kanalizacije i sustava pročišćavanja otpadnih voda, uz ogromnu potrošnju pitke vode i stvaranje velikih količina otpada.  Grof Darkula
  • Iako se u javnosti i medijima stalno spominju kao “ukrajinski investitori”, formalno-pravno iza njih stoji hrvatsko društvo Renaissance Capital d.o.o. Riječ je o ogromnom kapitalu za hrvatske prilike – projekt je procijenjen na 608 milijuna eura. To ga svrstava u red najvećih poljoprivredno-industrijskih investicija u novijoj povijesti Hrvatske. Investitori projekt predstavljaju kao “vertikalno integrirani sustav”, što u prijevodu znači da žele kontrolirati sve: od uzgoja pilića do finalnog pakiranja bataka na policama. Argumenti kojima se vode jest da će projekt donijeti ekonomsku korist i samodostatnost. Jutarnji
  • Saborski zastupnik Josip Đakić brani investiciju: To je projekt koji bi Hrvatsku napravio izvoznom zemlju u proizvodnji i peradarstvom, a ne sada nedostatnom s 15 milijuna uvoza godišnje. Mislim 15 milijuna uvoza. 15 tisuća tona (Telegram, Nacional)
