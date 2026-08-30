Pas i Scott
Psi pod zvijezdama: kraj svijeta nije problem, problem je što smo ga već vidjeli
Film drži neobičnu poziciju u Scottovoj kasnoj karijeri: dovoljno je “malen” da ne može računati na spektakl kao glavni razlog gledanja, a nedovoljno razrađen da bi njegove prednosti došle do izražaja. Hellerov roman mogao je ideju toga „što je život ako samo preživljavamo” razvijati izravno kroz Higovu svijest, a njegov fragmentirani pripovjedni stil pratio je čovjeka čije su misli nakon dugih godina samoće izgubile urednu strukturu. Film tu prednost nema, odnosno ne doskače razrješenju adaptacijskog problema adekvatno. Psi pod zvijezdama, da se razumijemo, nisu veliki povratak Ridleyja Scotta niti njegov najbolji film nakon Marsovca. To je vrlo „sigurna”, vizualno dojmljiva, povremeno dirljiva i prečesto poznata adaptacija romana koji je imao izraženiji autorski glas od filma nastalog prema njemu. Tin Bačun za Magnet