'Neću politiku u svoj Split, a dugove u tuđi džep'

Ovih dana Amerikanci su hrvatsku Vladu podsjetili na ponudu donacije 200 oklopnih vozila Bradley. Koliko je javno poznato, načelno je prihvaćena donacija 84 Bradleya. No, caka je da bi ova “donacija” Hrvatsku koštala više od 800 milijuna dolara. Iako su u dobrom stanju, Bradleyji trebaju modernizaciju, jer potječu iz Reaganovog doba, znači stari su 40 godina. Osim toga, u proračunu nije predviđen izdatak za oklopnjake. Vlada još nije reagirala na američku ponudu, moguće je da planira uključiti se u projekt Lynx, riječ je o njemačkim oklopnjacima iz 2015. koje u naoružanju imaju Njemačka, Mađarska, Češka, Australija i Katar. Ta bi opcija mogla donijeti poslove Đuri Đakoviću i drugim hrvatskim kompanijama. Ovo je samo jedan od interesantnih događanja koji se tiču vojske posljednjih dana. Usporedno sa saznanjem da su zrakoplovi Rafale preko noći “poskupjeli” s 999 milijuna eura na 1,15 milijardi, došla je i vijest iz Vlade da su brodovi koje za HRM gradi Brodosplit sa 397 milijuna kuna poskupjeli na 431 milijun kuna. Poslovni…