Puljak kod Mojmire: Sve sam im ostavio u stabilnom stanju, oni kažu da sam kriv - Monitor.hr
Danas (12:00)

'Neću politiku u svoj Split, a dugove u tuđi džep'

Puljak kod Mojmire: Sve sam im ostavio u stabilnom stanju, oni kažu da sam kriv

Puljak se izlaskom iz politike vratio znanosti. No, i dalje prati sve vezano za Split. Tvrdi da HDZ-ova “vertikala” nije preduvjet za projekte te kao primjer navodi Žnjan i Spaladium Arenu. Odbacuje optužbe Šute i Keruma oko pogodovanja Debeljaku i dugova, ističući da je Split ostavio u stabilnom stanju i bez “uhljebljivanja”, te su pazili da ne dođe do zastare. Kaže da je izbore izgubio jer su se protiv njega udružili HDZ, Kerum, mediji i kriminalci, te jer SDP nije htio koaliciju. Mediji su, po njemu, krivo prikazali njegovu kritiku SDP-a kao negativnu kampanju. Kritizira HDZ zbog korištenja vjere i domovine u političke svrhe i podsjeća da je i Sanader djelovao pristojnije. Net


Slične vijesti

08.01.2023. (14:00)

Robot-brod

Novogradnja 493: U splitskom škveru počela gradnja besposadnog broda

Riječ je o gradnji autonomnog besposadnog broda kojem je osnovna namjena gašenje požara i sprječavanje onečišćenja plutajućim branama, odnosno protupožarno djelovanje kod pomorskih nesreća na moru i u priobalnom području. Besposadno plovilo omogućit će učinkovitije raspolaganje resursima, uz nepostojanje rizika za posadu čime bi se osigurao dugotrajan boravak na otvorenome moru ili otocima bez potrebe za izmjenom posade. U autonomnom modu brod može detektirati i izbjegavati sudar na moru i moći će kontinuirano nadgledati rizične objekte kao što su naftne i plinske platforme. Razina autonomije brodskih sustava bit će na razini AL5, što se prema Lloyd registru klasificira kao potpuna autonomija uz rijetko nadzirane operacije, pri čemu sustav samostalno donosi i izvršava odluke u cijelosti. Brodski sustavi bit će u potpunosti zaštićeni od kibernetičkih smetnji kroz namjenski razvijeni sustav kibernetičke zaštite. Slobodna

19.08.2022. (14:00)

Život na moru

Brodosplit i Storylines grade prvi ekološki održiv brod za stanovanje na moru

Brod će biti duljine 232,5 metara i imat će 547 privatnih rezidencija. Zvat će se MV Marrative te će biti prvi stambeni brod na pogon ukapljenog prirodnog plina (LNG). Rok isporuke broda je 2025. godina. Taj brod razlikuje od broda za krstarenje po tome što je namjenski izgrađen za stanovanje na moru. Zamišljeno je da, između ostalog, ima poštu, školu, knjižnicu, bolnicu, banku, bazene, uredski prostori i 20 restorana i barova. N1

19.06.2022. (18:00)

Jer ih zanima samo osvajanje moći

Ivica Ivanišević: Koga god izabrali, dobit ćemo nedoraslog funkciji za koju se natječe. I da si ne lažemo – suštinski nezainteresiranog za posao

Nisam siguran da je itko od kandidatkinja i kandidata za gradonačelnika Splita ikada prekoračio prag škvera koji već trideset godina uredno propada. (…) Grad koji je nekoć bio sposoban sam, kao na tekućoj vrpci, izbacivati goleme, sofisticirane, brodove, samodostatne morske republike koje su bordižale svim oceanima, morat će se utješiti spoznajom da danas ima neke od najboljih svjetskih mješača koktela i pizzaiola. (…) Ne želim biti ciničan, barem ne previše: umjesto da propadanje Brodosplita kao ključna lokalna tema obilježi višetjedno medijsko pripetavanje kandidata, nitko joj nije posvetio ni slova. Umjesto o neprocjenjivome resursu koji može presudno odrediti budućnost Splita – preporoditi, ga, ali i unazaditi – debatiralo se o Aleksandri i Milici, sekama koje su stvarne koliko i izgledi škvera da se ikada više osovi na noge. I to je, barem meni, puno strašnije od afere koja se prežvakava danima. Ivica Ivanišević

04.05.2022. (15:00)

Drama bez pokrića

Je li Brodosplit stvarno “žrtva rata u Ukrajini”? Pojavili su se novi elementi…

 

A sada ključna rečenica iz priopćenja VTB Bank (Europe) SE: “Klijenti mogu raspolagati svojim depozitima u skladu s relevantnim ugovornim uvjetima, a dužnici trebaju servisirati svoje kredite s kamatama i otplatom.” I sada se čovjek upita o istinitosti Debeljakovih dramatičnih riječi da je njegov splitski škver žrtva više sile, rata u Ukrajini i međunarodnih sankcija nametnutih Rusiji. Slobodna

03.04.2022. (19:00)

Iz Rusije s ljubavlju

Brodosplit ne može do svojih 60 milijuna eura pa mora zaustaviti proizvodnju

“Pogođeni smo višom silom zbog rata u Ukrajini. Brodosplit, zbog svoje veličine koja nadmašuje potencijal hrvatskog bankarskog sektora, financira gradnju dva broda – Golden Horizona i Janssoniusa – sredstvima VTB Europe, banke u ruskom vlasništvu sa sjedištem u Frankfurtu. Ta banka, zbog činjenice da joj je vlasnik VTB Rusija, podliježe značajnim ograničenjima i restrikcijama, koje su zbog rata u Ukrajini nedavno uvedene. Situacija u kojoj smo se našli je izrazito dramatična, jer je VTB zaustavio sve daljnje isplate po svim kreditima zbog situacije u Ukrajini, što nas je zablokiralo. (…) Kako bismo zaštitili i Brodosplit i DIV grupu, a i sve ostale dionike našeg poslovanja, zaustavljamo brodograđevnu djelatnost dok se ne riješi financiranje”, izjavio je Tomislav Debeljak. Poslovni

10.12.2021. (14:00)

Najbolje je naoružavanje argumentima

Je li za nas bolji oklopnjak novi njemački Lynx od starog američkog Bradleya?

Ovih dana Amerikanci su hrvatsku Vladu podsjetili na ponudu donacije 200 oklopnih vozila Bradley. Koliko je javno poznato, načelno je prihvaćena donacija 84 Bradleya. No, caka je da bi ova “donacija” Hrvatsku koštala više od 800 milijuna dolara. Iako su u dobrom stanju, Bradleyji trebaju modernizaciju, jer potječu iz Reaganovog doba, znači stari su 40 godina. Osim toga, u proračunu nije predviđen izdatak za oklopnjake. Vlada još nije reagirala na američku ponudu, moguće je da planira uključiti se u projekt Lynx, riječ je o njemačkim oklopnjacima iz 2015. koje u naoružanju imaju Njemačka, Mađarska, Češka, Australija i Katar. Ta bi opcija mogla donijeti poslove Đuri Đakoviću i drugim hrvatskim kompanijama. Ovo je samo jedan od interesantnih događanja koji se tiču vojske posljednjih dana. Usporedno sa saznanjem da su zrakoplovi Rafale preko noći “poskupjeli” s 999 milijuna eura na 1,15 milijardi, došla je i vijest iz Vlade da su brodovi koje za HRM gradi Brodosplit sa 397 milijuna kuna poskupjeli na 431 milijun kuna. Poslovni

16.07.2021. (01:30)

Nepovoljan vjetar

Velika Britanija zaustavila Brodosplitov jedrenjak, traži da škver plati dugove

Britanske vlasti zaustavile su jutros splitski Golden Horizon, veliki jedrenjak za kružna putovanja, u britanskoj luci Dover. Brod je arestiran na traženje monegaške tvrtke Star Clippers i na temelju sudskog naloga, a sve zbog duga koji hrvatsko brodogradilište ima prema monegaškoj tvrtki. Brod je izvorno ugovoren za monegašku kompaniju poznatog brodovlasnika Mikaela Kraffta, ali je gradnja kasnila i ugovor je raskinut. Debeljakovo brodogradilište ga je dovršilo i jedrenjak je upravo započeo svoju prvu sezonu kružnih putovanja. Iznos koji vlasnici broda – pacifička tvrtka povezana s Debeljakom – moraju platiti kako bi oslobodili jedrenjak arestiran u Doveru iznosi oko sedam milijuna eura. Index

19.12.2020. (20:30)

Gledanje vrbničkih pingvina

Brodosplit uputio luksuzni artkički kruzer na prvu vožnju

Iz brodogradilišta Brodosplit na dokovanje u Viktor Lenac otplovio je luksuzni putnički brod za polarne ekspedicije Ultramarine. Dugačak 128 metara i širok 21,5 metara, moći će primiti do 200 putnika o kojima će se brinuti 140 članova posade u 103 luksuzno uređene kabine i javnim prostorima. Vrijednost broda – 106 milijuna eura. Brodosplit

08.08.2019. (19:30)

Konkurencija domaćim radnicima i - domaćim hipsterima

U Brodosplit dolazi raditi 200 Indijaca

Početkom rujna u Brodosplitu će početi raditi prva skupina radnika iz Indije, a do kraja godine bit će ih oko dvije stotine. Kao kooperanti zarađivat će 950 eura mjesečno, dok stalno zaposleni mogu zaraditi do 1.500 eura, piše Slobodna. Vezano za ovo, Novosti se danas pitaju kako to da je vlada odlučila pomoći Brodosplitu i 3. maju, a puštaju da Uljanik propadne.