'Neću politiku u svoj Split, a dugove u tuđi džep'
Puljak kod Mojmire: Sve sam im ostavio u stabilnom stanju, oni kažu da sam kriv
Puljak se izlaskom iz politike vratio znanosti. No, i dalje prati sve vezano za Split. Tvrdi da HDZ-ova “vertikala” nije preduvjet za projekte te kao primjer navodi Žnjan i Spaladium Arenu. Odbacuje optužbe Šute i Keruma oko pogodovanja Debeljaku i dugova, ističući da je Split ostavio u stabilnom stanju i bez “uhljebljivanja”, te su pazili da ne dođe do zastare. Kaže da je izbore izgubio jer su se protiv njega udružili HDZ, Kerum, mediji i kriminalci, te jer SDP nije htio koaliciju. Mediji su, po njemu, krivo prikazali njegovu kritiku SDP-a kao negativnu kampanju. Kritizira HDZ zbog korištenja vjere i domovine u političke svrhe i podsjeća da je i Sanader djelovao pristojnije. Net