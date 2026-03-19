Da su svi k'o u Njemačkoj, vjerojatno bi bankrotirali
Putnici u Njemačkoj dobivaju milijune, u Hrvatskoj mrvice: Naknade za kašnjenje vlakova kod nas su tek simbolične
Dok Deutsche Bahn putnicima isplaćuje stotine milijuna eura odštete, u Hrvatskoj su ti iznosi zanemarivi – tek oko 2.000 eura godišnje na razini cijele države. Razlog nije točnost, već činjenica da putnici rijetko traže naknadu na koju imaju pravo od 2021. godine (25% za kašnjenje iznad sat vremena). Unatoč zastarjeloj infrastrukturi i vlakovima starim 42 godine, zbog kojih je kumulativno kašnjenje 2023. iznosilo nevjerojatnih 112 dana, HŽPP bilježi rast broja putnika, dok isplaćene odštete jedva dosežu iznos jedne prosječne bruto plaće. tportal