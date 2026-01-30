Neki već vježbaju govor, drugi mogu biti sretni što su uopće nominirani
Rang-lista: filmovi nominirani za Oscar 2026.
- 10. Frankenstein – vizualno raskošan i tehnički besprijekoran, ali narativno jedan od slabijih Del Torovih filmova, s problematično uljepšanim čudovištem.
- 9. F1 – tehnički impresivan i zvučno moćan blockbuster, no tanak i šablonski scenarij ograničava mu doseg.
- 8. Bugonia – zabavna i otkačena Lanthimosova prerada korejskog originala, ali premalo sadržajna za viši plasman.
- 7. Train Dreams – meditativna i lijepo fotografirana drama snažne atmosfere, kojoj prespori tempo oduzima zamah.
- 6. The Secret Agent – ozbiljna politička drama s jakim glumačkim nastupima i međunarodnim ugledom, ali bez stvarnih šansi u glavnoj utrci.
- 5. Sentimental Value – elegantna norveška obiteljska drama s izraženim europskim senzibilitetom i gotovo sigurnim sporednim Oscarom.
- 4. Sinners – razuzdan, žanrovski hibrid s nevjerojatnom energijom i rekordnim brojem nominacija, kojem se mane lako opraštaju.
- 3. Marty Supreme – iznimno zabavan i stiliziran film koji potvrđuje Safdiejev talent i Chalametovu oskarovsku zrelost.
- 2. Hamnet – emotivno snažna i tiha drama o gubitku i stvaranju, s izvedbom Jessie Buckley vrijednom Oscara.
- 1. One Battle After Another – vrhunac sezone nagrada: kompleksan, napet i iznimno samouvjeren film koji Paul Thomas Andersona konačno vodi do glavne nagrade.
Prema Ravno do dna