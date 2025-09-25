Klima grize jače od komaraca
Rekordne ljetne vrućine u Europi 2024. odnijele više od 62.000 života
Prema studiji ISGlobala objavljenoj u Nature Medicine, tijekom ljeta 2024. u Europi je od posljedica neuobičajeno visokih temperatura i vlage umrlo više od 62.700 ljudi, što je gotovo 25 % više nego 2023. Najpogođenija je Italija s 19.000 smrti, a slijede Španjolska i Njemačka. Gledano po stanovniku, Grčka bilježi najviše smrtnih slučajeva. Ukupno je od ljeta 2022. do 2024. zabilježeno 181.000 smrti povezanih s vrućinama. Starije osobe ostaju najugroženije. tportal