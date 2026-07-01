I vrijeme može u rikverc
Retrogradno strujanje: Fenomen zbog kojeg olujni oblaci putuju “naopako” – s istoka prema zapadu
Posljednjih dana grmljavinski oblaci nad Bosnom i Dinaridima kreću se “naopako”- s istoka prema zapadu. Ovaj fenomen meteorolozi nazivaju retrogradno strujanje, a izravna je posljedica klimatskih promjena. Zbog globalnog zatopljenja i širenja tropske Hadleyjeve ćelije, iznad Europe se formiraju masivne anticiklone koje djeluju kao “atmosferski blok”. Budući da oko njih vjetar puše u smjeru kazaljke na satu, na našem području strujanje se potpuno okreće. Kada taj vlažni zrak udari u Dinaride, dolazi do eksplozije olujnih oblaka koji potom putuju natraške prema obali, što postaje obilježje „novog normalnog“ vremena. N1