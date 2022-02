Budućnost kao u filmu 'Her'

Sve poslove ili barem veliku većinu, kojima se danas bave ljudi, u budućnosti će obavljati roboti, no neka zanimanja će uvijek obavljati samo ljudi. Bit će to električari, medicinske sestre i vodoinstalateri, tvrdi američki autor Martin Ford u svojoj knjizi ‘Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future’. Daily Mail, Express