Ako već nije
Romani koje bi svaki pravi ljubitelj znanstvene fantastike trebao pročitati
Pronaći savršen znanstveno-fantastični roman prava je rijetkost, no ovih deset naslova drži visoke standarde od prve do zadnje rečenice (prema Collideru):
- Posljednji i prvi ljudi (1930.) – Stapledonov vizionarski prikaz dviju milijardi godina ljudske povijesti kroz prizmu ideja i filozofije (ima i film).
- Vječni rat (1974.) – Haldemanov britki vojni klasik inspiriran Vijetnamskim ratom.
- Luna je okrutna ljubavnica(1966.) – Heinleinovo vrhunsko antiutoritarno i filozofsko djelo o kolonijalnom sukobu na Mjesecu.
- Buđenje Levijatana (2011.) – Temelj hit serije The Expanse, spoj neo-noira, političkog trilera i svemirske opere.
- Fondacija (1951.) -Epopeja Isaaca Asimova koja je redefinirala žanr makro-povijesnim pripovijedanjem.
- Hyperion (1989.) – Simmonsovo grandiozno djelo strukturirano poput Canterburyjskih priča.
- Igrač igara(1988.) – Banksov vrhunac sage o Kulturi koji kroz društvenu igru kritizira autoritarnost.
- Lijeva ruka tame (1969.) – Roman Ursule Le Guin o rodnoj politici i diplomaciji koji ju je lansirao u prvu ligu znanstveno-fantastične književnosti.
- Ubik (1969.) – Dickov satirični i egzistencijalni ZF horor koji se poigrava s umom.
- Dune (1965.) – Herbertov neponovljivi trijumf i najvažniji ZF roman stoljeća o političkoj tragediji na pješčanom planetu.