Ako već nije

Romani koje bi svaki pravi ljubitelj znanstvene fantastike trebao pročitati - Monitor.hr
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Romani koje bi svaki pravi ljubitelj znanstvene fantastike trebao pročitati

Pronaći savršen znanstveno-fantastični roman prava je rijetkost, no ovih deset naslova drži visoke standarde od prve do zadnje rečenice (prema Collideru):

  • Posljednji i prvi ljudi (1930.) – Stapledonov vizionarski prikaz dviju milijardi godina ljudske povijesti kroz prizmu ideja i filozofije (ima i film).
  • Vječni rat (1974.) – Haldemanov britki vojni klasik inspiriran Vijetnamskim ratom.
  • Luna je okrutna ljubavnica(1966.) – Heinleinovo vrhunsko antiutoritarno i filozofsko djelo o kolonijalnom sukobu na Mjesecu.
  • Buđenje Levijatana (2011.) – Temelj hit serije The Expanse, spoj neo-noira, političkog trilera i svemirske opere.
  • Fondacija (1951.) -Epopeja Isaaca Asimova koja je redefinirala žanr makro-povijesnim pripovijedanjem.
  • Hyperion (1989.) – Simmonsovo grandiozno djelo strukturirano poput Canterburyjskih priča.
  • Igrač igara(1988.) – Banksov vrhunac sage o Kulturi koji kroz društvenu igru kritizira autoritarnost.
  • Lijeva ruka tame (1969.) – Roman Ursule Le Guin o rodnoj politici i diplomaciji koji ju je lansirao u prvu ligu znanstveno-fantastične književnosti.
  • Ubik (1969.) – Dickov satirični i egzistencijalni ZF horor koji se poigrava s umom.
  • Dune (1965.) – Herbertov neponovljivi trijumf i najvažniji ZF roman stoljeća o političkoj tragediji na pješčanom planetu.

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13.06. (14:00)

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27.05. (09:00)

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07.05. (13:00)

Svemirski putnici i zemaljski jadnici

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23.04. (10:00)

Ne znam kakva je to kultura, ali je vrlo zarazna

SF serijal ‘Kultura’ Iaina Banksa: Anarhija, AI i hedonizam u svemiru

Serijal Kultura Iaina M. Banksa vrhunac je SF utopije u kojoj su novac, rad i bolest stvar prošlosti. Društvom upravljaju Umovi (Minds), benevolentni oblici umjetne inteligencije koje osiguravaju obilje za ljude i izvanzemaljce, dopuštajući im život posvećen čistom hedonizmu i intelektualnom istraživanju. Ipak, iza te sjajne fasade kriju se etičke dileme o uplitanju u tuđe sudbine.

Ključni stupovi Kulture:

  • Post-oskudna anarhija: Automatizacija je ukinula potrebu za radom i vladom; sve je besplatno i dostupno.
  • Genetska sloboda: Građani po želji mijenjaju spol, izgled ili kemijski balans mozga (glandanje).
  • Moralna siva zona: Odjel Posebne okolnosti tajno intervenira u “barbarskim” civilizacijama, preispitujući granicu između pomoći i imperijalizma.
  • Umovi kao zaštitnici: Superinteligentni brodovi koji nisu vladari, već duhoviti i brižni čuvari sustava.

Na hrvatski su u novijem izdanju prevedene Sjetite se Flebasa i Igrač Igara. Ebsco, Guardian

07.10.2025. (22:00)

Friško iz rerne

Gamadd: Domaći sf triler roman koji nas vodi u svijet umjetne inteligencije

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19.01.2017. (13:20)

Mašta radi svašta

Roman ‘Granice na vjetru’ kao poziv na buđenje

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