Zapušteni stanovi i još skuplji podstanari

Agonija u državnom Brodarskom institutu se nastavlja, a nakon što nisu stigle dvije plaće, čini se da, prema informacijama Indexa, neće ni treća. Utjehu radnicima pokušala su opet dati tri ministra pa je na glavnoj oglasnoj ploči unutar Instituta osvanulo pismo u kojem se radnike bez dvije plaće poziva na – strpljenje i da rade dalje.”Imajući u vidu cjelokupnu poslovnu klimu Brodarskog instituta ovim vas putem molimo da i nadalje ustrajete u kvalitetnom obavljanju posla u okviru svog Sektora”, stoji u pismu kojeg potpisuje Ministarstvo znanosti Vedrana Mornara. U pismu se ponavlja da se pregovara s HBOR-om za još jedan kredit.