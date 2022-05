Glasine na glasinu

Portal New Lines sad je objavio da je došao do audiosnimke oligarha bliskog Kremlju koji kaže da je Putin “jako bolestan” te da ima “rak krvi” iako ne specificira tip karcinoma od kojeg navodno boluje ruski predsjednik. Oligarh tvrdi da je o tome u sjedište ruske sigurnosno-obavještajne agencije FSB (nasljednik sovjetskog KGB-a) poslan “strogo povjerljivi dokument”, baš kao i svim regionalnim ravnateljima FSB-a. New Lines navodi nedavna zapažanja o promjenama fizičkog izgleda Vladimira Putina – od načina na koji hoda do izgleda lica, koje je podbuhlo, što bi pak moglo značiti da uzima lijekove. Index