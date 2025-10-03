A što vi kažete NATO?
Govor Vladimira Putina u Sočiju: Odgovorit ćemo na opasnu militarizaciju Europe
Na forumu Međunarodnog debatnog kluba Valdai Putin je govorio o multipolarnom svjetskom poretku, odnosima s NATO-om, SAD-om, Kinom i Indijom, te o ratu u Ukrajini. Kritizirao je ulazak Švedske i Finske u NATO, američko raspoređivanje nuklearnog oružja i europsku “histeriju”. Istaknuo je da je Rusija dvaput htjela u NATO, da nije poražena sankcijama i da ima dovoljno vojnika. Podržao je Trumpov plan za Gazu ako vodi prema palestinskoj državi. Razgovore s Xijem i Modijem opisao je kao osobne i prijateljske, a UN unatoč manjkavostima smatra nezamjenjivim forumom. Index… sastao se i s Miloradom Dodikom (Index).