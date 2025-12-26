Kad privatni život objašnjava javnu politiku
‘The Tsar In Propria Persona’ – Putin iza kulisa vlasti
Knjiga “Car osobno” ruskih istraživačkih novinara Romana Badanina i Mihaila Rubina razotkriva privatni život Vladimira Putina i njegovu povezanost s političkim usponom Rusije. Suprotstavljajući službeni imidž čuvara tradicionalnih vrijednosti stvarnosti obilježenoj aferama, nepotizmom i vezama s organiziranim kriminalom, autori prate Putina od lenjingradskih dana do vrha vlasti. Knjiga se temelji na svjedočenjima, dokumentima i memoarima te popunjava prazninu nastalu sustavnim brisanjem sjećanja u suvremenoj Rusiji. Icij