Putinova godišnja poruka: rat ide po planu, mir samo po njegovim pravilima - Monitor.hr
Danas (10:00)

Pet sati uvjeravanja da je 'sve pod kontrolom'

Putinova godišnja poruka: rat ide po planu, mir samo po njegovim pravilima

  • Konferencija je bila strogo režirana, s unaprijed filtriranim pitanjima i jasnom propagandnom porukom
  • Putin tvrdi da rat u Ukrajini ide po planu i da je mir moguć isključivo pod ruskim uvjetima
  • Zapad, EU i NATO optuženi su za agresiju, licemjerje i ignoriranje ruskih interesa
  • Unatoč inflaciji i velikim gubicima, Putin negira ekonomske i ljudske troškove rata
  • “Tradicionalne vrijednosti” predstavljene su kao ideološko vezivo nacije i rata

Politico, Index


Jučer (16:00)

Sve je pod kontrolom, osim stvarnog stanja nacije

Putin u godišnjem obraćanju poručio da želi mir, ali i najavio nove vojne uspjehe

Na višesatnoj godišnjoj konferenciji Vladimir Putin govorio je o ratu u Ukrajini, odnosima sa Zapadom i stanju u Rusiji. Ponovio je da Moskva želi mir, ali pod uvjetima koji uklanjaju “uzroke sukoba”, za koje krivi NATO i Zapad. Negirao je odgovornost za rat i pogibije te najavio nove vojne uspjehe do kraja godine. Oštro je kritizirao EU zbog zamrznute ruske imovine, upozorio na eskalaciju nakon ukrajinskog napada na ruski tanker i odbacio ideju da Rusija planira napasti Europu. Index, Jutarnji

  • Dobio je oko tri milijuna pitanja. Građani Putinu postavili brojna sarkastična pitanja. Ignorirao ih je (Index), osvanule provokativne poruke: ‘Vladimiroviću, može piće?’ (tportal)
  • Karta Rusije iza Putina šalje poruku o odnosu prema Ukrajini: Uz Krim, teritoriju pridodani Donjeck, Luhansk, Zaporiška i Hersonska oblast (Index)
  • Osvrnuo se i na napad Ukrajine na ruski tanker u Sredozemlju, kazavši da će Moskva, iako neće poremetiti opskrbu, uvijek uzvratiti (tportal)
22.02.2023. (21:00)

Ni u jednom trenutku nije dao naslutiti da očekuje skori završetak rata u Ukrajini

Božo Kovačević, bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi: “Jedna stvar koju je Putin rekao treba zabrinuti SAD”

Putinove prijetnje nuklearnim oružjem bile su suptilnije nego prije, ali su i dalje prisutne'

“Poruka koja je ista kao i prije godinu dana je nepriznavanje prava Ukrajine da postoji kao država. Jučer je to rekao riječima ‘Naši povijesni teritoriji koji se danas zovu Ukrajina’. Dakle, Putin ne priznaje pravo Ukrajine na postojanje i sam govori o ratu, premda je to u Rusiji zabranjeno”, rekao je Božo Kovačević. “Važno je i ono što je rekao i ono što nije – nije spominjao koliki su ruski gubici u Ukrajini, ali je spomenuo osnivanje fonda i poseban angažman službi za pomoć obiteljima onih koji su poginuli u ratu. Usto, rekao je ono što bi dugoročno gledano trebalo zabrinuti SAD, a to je da će Rusija ubuduće vanjskotrgovinske aranžmane dogovarati tako da plaćanja ne budu u dolarima. Ako i Kina počne ugovarati vanjskotrgovinske poslove u juanima ili nekoj drugoj valuti, to bi dugoročno moglo ugroziti položaj američkog dolara”, smatra Kovačević. Index