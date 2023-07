Prognoziranje budućnosti iz vijesti

Planirao je otići do Hvara, proplivati u moru, ali onda je izbila ta prokleta afera s plinom. Oni u HEP-u nekog vraga mešetarili su s plinom. I to baš sad kad je počelo ljeto, kad je napokon mislio da će imat malo mira. Mediji traže izjave, oporba prijeti sazivanjem izvanredne sjednice. Opet se lako može dogodit da će u saboru, po ovakvoj sparini, morat izaći pred oporbu kao pred streljački vod. “Niste danas za ćevape?” upitao ga je savjetnik. Odmahnuo je glavom. Savjetnik se tad dosjetio kako da makne iz medija aferu s plinom. “Izazovite Milanovića na košarkaški meč. Jedan na jedan. Tko pobijedi odlučuje tko će bit novi šef VSOA-e. Milanović će sigurno pristat na meč, previše je tašt da odbije.” Andreju se u prvi mah to učinilo dobrom idejom, prepričava u novoj zgodi Nacionalna groupie, ovaj put bez Svirca.