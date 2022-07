Dobro je, nije uvredljiv

On uvijek priča jednostavnu malu priču, sa malom dozom metafizike u pozadini. Ljudi su ganuti kada izađu iz kina. Tako je Kieślowski odličan dokumentarist, postao jedan od najboljih europskih filmskih stvaratelja. Korištenje jednjaka za ulazak u stomak gledatelja s kamerom – to je ono što je Kieslowski postavio sebi za cilj. On priča najjednostavnije priče, s malom dozom metafizike u pozadini. Za mnoge ove priče su šok, otkrivenje. Neki gledatelji izlaze iz ovog susreta s potpuno transformiranim pogledom na svijet. Znači li to da su inače nesposobni za filozofska promišljanja? Ili se radi o tome da su im njihovi osjećaji neugodni i radije ih kriju od sebe? XXZ