Kad tijelo da otkaz prije šefa
Sindrom izgaranja: Ispovijest Krunoslava Nujića o padu i povratku
Kroz vlastito iskustvo, obilježeno ratnim traumama, obiteljskim brigama i dugogodišnjim prekovremenim radom, opisao je kako je burnout sistemska, psihosomatska bolest koja se ne rješava kratkim odmorom. To nije jedan sustav i jedan organ, i kako kaže, čim je nešto sistemski, zapadna medicina ima problem s time stoga što je ona simptomatska i fragmentirana. Kada ste samo iscrpljeni možete se odmoriti, ali kada izgorite to je nešto što traje i treba vremena. Nakon dva teška razdoblja izgaranja, otkaza, zdravstvenog sloma i razvoda, odlučio je potpuno promijeniti život. Iskustvo je pretočio u knjigu kako bi pomogao drugima. HRT, Jutarnji