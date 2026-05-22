Širenje kršćanstva: Od bliskoistočnog pokreta do najraširenije svjetske religije
Povijesno širenje kršćanstva diljem svijeta kroz animiranu kartu Ollieja Byea. Iako se danas često povezuje sa zapadnom civilizacijom i Amerikom, kršćanstvo je započelo kao bliskoistočna religija, a s vremenom se razvilo u mnoštvo različitih struja. Njegova iznimna prilagodljivost različitim kulturama proizlazi iz univerzalizma koji nadilazi etničke pripadnosti, snažnih narativa o spasenju te neumornog rada misionara i prevođenja tekstova. Kršćanstvo je uspješno opstajalo i kao progonjeni pokret i kao državna religija, asimilirajući lokalne tradicije – od keltskih festivala do korejskog šamanizma – što objašnjava njegovu nevjerojatnu dugovječnost i globalnu prisutnost. Open Culture