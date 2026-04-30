Od Isusa do dostave na kućnu adresu
Mit o kršćanskom monopolu na dobrotu i etiketa “poganstva” u Petom danu
Ksenija Kordić za Ideje kritizira teze izrečene u emisiji Peti dan (3. 4. 2026.) zbog pristranog tumačenja kršćanstva kao jedinog izvora morala i skrbi. Prokazuje trend “sekularnog kršćanstva“ u kojem sudionici emisije poput Marijane Bijelić i Matije Štahana koriste pojam “paganizam” kao pejorativni spremnik za sve civilizacijske negativnosti (nasilje, egoizam). Takav diskurs diskreditira nezapadne tradicije poput hinduizma i budizma, ignorira povijesne činjenice o univerzalnosti milosrđa te promiče eurocentrični idealizam. Posebno upozorava na opasnost ovakve stigmatizacije u kontekstu dolaska stranih radnika, čime javna televizija, umjesto dijaloga, perpetuira vjersku diskriminaciju i intelektualni provincijalizam.