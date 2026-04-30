Od Isusa do dostave na kućnu adresu

Ksenija Kordić za Ideje kritizira teze izrečene u emisiji Peti dan (3. 4. 2026.) zbog pristranog tumačenja kršćanstva kao jedinog izvora morala i skrbi. Prokazuje trend “sekularnog kršćanstva“ u kojem sudionici emisije poput Marijane Bijelić i Matije Štahana koriste pojam “paganizam” kao pejorativni spremnik za sve civilizacijske negativnosti (nasilje, egoizam). Takav diskurs diskreditira nezapadne tradicije poput hinduizma i budizma, ignorira povijesne činjenice o univerzalnosti milosrđa te promiče eurocentrični idealizam. Posebno upozorava na opasnost ovakve stigmatizacije u kontekstu dolaska stranih radnika, čime javna televizija, umjesto dijaloga, perpetuira vjersku diskriminaciju i intelektualni provincijalizam.


Prvoloptaški prigovori bi ovu rečenicu proglasili tipičnim protestantizmom, ali, ako je smisao kršćanstva da se kršćanska poruka spozna snagom individualnog razuma te da se oživotvori snagom individualne volje, onda je jasno da kršćanstvo nije religija kolektiviteta. To što neki, redovito oni koji imaju političkih i financijskih pretenzija, žele drugima nametnuti svoju viziju kršćanstva kao kozmičko rješenje, time samo pokazuju protukršćansku narav kolektiviteta bez individualnog egzistencijalnog pristanka.

Riječ je o nasilju, a ne o religioznosti. Nametanje svoje volje ili svoje interpretacije cjeline smisla drugima nije čin dobrohotnosti i humanosti, na djelu je svirepo nasilje. Nasilno kršćanstvo je samo jedno, dok slobodnih kršćanstava ima onoliko koliko ima slobodnih kršćana. MAlo filozofije za Božić donosi Marko Vučetić.

Porobija: Kršćanstvo na Zapadu je u slobodnom padu. Tim putem ide i Hrvatska

Kršćanstvo je svjetski najbrojnija i najraširenija religija na svijetu s otprilike 2.4 milijarde sljedbenika. Statistika zvuči i dalje vrlo povoljno za kršćanstvo, ali na Zapadu – upravo na onom teritoriju gdje je bilo ideološki i financijski najjače – ono se strmoglavo približava danu kad će postati beznačajna manjina. Situacija za kršćanstvo postaje još dramatičnija kad brojkama ne pristupamo čisto statički nego dinamički i promotrimo trendove. Istočni dio Europe i dalje se čvrsto drži svoje religioznosti, poput Poljske gdje je i dalje 88 posto stanovništva kršćansko, no do sredine ovog stoljeća taj će broj, prognozira se, biti gotovo upola manji. Kod nas se slijede trendovi Zapada: sve će više ljudi odlaziti, što u neke necrkvene oblike duhovnosti, što u ateizam i agnosticizam (koji su već narasli u Hrvatskoj). To samo jasno govori da uvođenje vjeronauka u škole i puno veća javno-politička prisutnost Crkve nije dovela do učvršćivanja tradicionalne religije u Hrvata. Željko Porobija za Index.

Bijelaca i kršćana sve manje u SAD-u

Postotak bijelih kršćana u Sjedinjenim Američkim Državama nastavlja se smanjivati, otkriva novo istraživanje Javnog instituta za istraživanje religije. Studija objavljena u srijedu pokazuje da se 43 posto građana SAD-a u današnje vrijeme izjašnjava bijelcima i kršćanima. Ovaj je postotak 1976. godine iznosio daleko većih 81 posto. Rezultati potvrđuju zaključak istraživanja iz 2015., koje je pokazalo da je postotak bijelih kršćana u SAD-u pao na 46 posto. Time

U Hrvatskoj 77% ljudi vjeruje u uskrsnuće

Novo istraživanje, koje je nedavno prigodno pred Uskrs naručio BBC, pokazalo je da čak četvrtina ljudi koji se smatraju kršćanima u Velikoj Britaniji ne vjeruje da je Isus uskrsnuo, no s druge strane u tu novozavjetnu priču na određeni, nedoslovan način vjeruje 10 posto nereligioznih u koje, među ostalima, spadaju i agnostici i ateisti. U Hrvatskoj, koja spada među najreligioznije zemlje Europe, brojke su značajno drugačije – čak 77% ljudi vjeruje u uskrsnuće. No s druge strane samo 50-ak posto ih vjeruje u život nakon smrti, piše Index.

Izbjeglice se krste radi ostanka u Njemačkoj

Otkako je Njemačka primila veliki broj izbjeglica, drastično se povećao broj prelazaka s islama na kršćanstvo. Evangelička i katolička crkva kao i neke druge kršćanske vjerske zajednice su 2016. registrirale više od tisuću takvih slučajeva, posebice ljudi iz Irana, Pakistana i Afganistana, a toliko ih nije bilo u posljednjih 50 godina. Razlog tolikom broju preobraćenika uglavnom je taj što se ljudi nadaju da će tako moći ostati u Njemačkoj. Deutsche Welle

Kontroverzne poruke iz crkve: žene moraju služiti mužu i uvijek pristati na seks

U bjelovarskoj katedrali sv. Terezije Avilske pronađeni su leci s bračnim savjetima, ali samo za žene. Savjetuje im se da muškarca nikad ne smiju odbiti za seks, poštuju njegov autoritet i uvijek mu budu na usluzi, piše RTL. Riječ je o navodima izvađenima iz knjige ‘Ljubav i poštovanje’ bivšeg američkog pastora i komunikologa doktora Emersona.

Dežulović: Vjeronauk u autoškole

“Govorim vam to kao deklarirani ateist: kršćanski nauk s automobilskim saobraćajem ima mnogo više veze nego što mislite. Pravo prednosti, poštovanje pješaka, pomoć na cesti, vozačka solidarnost, obaveza vezivanja, zabrana alkohola – uopće, sva ograničenja – sve u zapadnoj prometnoj kulturi proističe iz kršćanskog poimanja svijeta”, piše Boris Dežulović. Novosti

Papa Franjo: Kršćanstvo je revolucija!

“Jasno je da kada papa Franjo koristi pojmove kao što su ‘revolucija’, ‘utopija’ ili ‘oslobodilački proces’, konzervativni sektori Crkve dobivaju slom živaca. Ali ti sektori, kojih, dabome, ima i u Hrvatskoj, nikako da shvate logiku razmišljanja ovoga čovjeka: njega ne motivira strah od pakla već radost dijeljenja Kristova nauka s ostalima”, komentira Drago Pilsel papinu propovijed tijekom posjeta Latinskoj Americi za HRT.