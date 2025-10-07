Za tumačenje snimke upitajte svog lokalnog fizičara

Nakon što su objavljena prva svjedočanstva i video zapisi susreta mornaričkih pilota s nepoznatim letećim objektima, s toga je skinuta stigma, pa se sve više pilota odlučuje prijaviti takve događaje. Iz Pentagona su u američkom Kongresu imali javno saslušanje na kojem su izvijestili o NLO-ima povodoom nedavnih objava o nalazima posebne radne skupine. Potvrdili su da za određene “leteće fenomene” s kojima su se susretali mornarički piloti, službene institucije i dalje nemaju objašnjenja. Od 144 analizirana slučaja uspjeli su, kao ispuhani balon, identificirati leteći objekt samo u jednome. Svi ostali kategorizirani su u određene skupine, ali točni im se uzroci ne znaju. Ono što brine vlasti u SAD-u, jest činjenica da bi mogla biti riječ o “neprijateljskim” letjelicama, stvorenima u Kini ili Rusiji, koje imaju revolucionarnu tehnologiju i letne sposobnosti, nepoznate zapadnoj tehnološkoj i vojnoj zajednici. Bug