Za tumačenje snimke upitajte svog lokalnog fizičara

Video prikazan na saslušanju u američkom Kongresu, za koji su mnogi vjerovali da prikazuje projektil koji pogađa nepoznatu kuglu, zapravo najvjerojatnije prikazuje udar projektila Hellfire u meteorološki balon. Astrofizičar Fred Lamb objasnio je da je riječ o optičkoj iluziji uzrokovanoj paralaktičkim kretanjem i kutom snimanja. Snimka, zabilježena dronom, pokazuje i da nije došlo do eksplozije jer je projektil vjerojatno bio varijanta bez bojeve glave, s mehaničkim oštricama. Pentagon nije potvrdio autentičnost događaja. tportal


Slične vijesti

31.01. (11:00)

Ipak nisu vanzemaljci

Neobični leteći objekti i svjetla iznad New Jerseyja – napokon razriješen misterij

Pred kraj prošle godine u New Jeresyju su se počeli pojavljivati ‘dronovi’, jasno, bilo je tu i zabuna za dronove, tipa helikoptera, stvarnih dronova, no, prijavljivani su malo drukčiji dronovi koje su ljudi opisivali redom veličine SUV-a i čak autobusa… spominje se NHI (Non-human intelligence), a sve je to dio UAP (Unidentified Anomalous Phenomena), koji je ozbiljnija i proširenija zamjenica za UFO(Unidentified Flying Object)… kaže topicstarter jedne teme na Forumu (koja je s Aktualnog prebačena na Alternativu): Iz Bijele kuće sad su potvrdili –  Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) odobrila je letove dronova u istraživačke i druge specificirane svrhe, uz napomenu da je dio zabilježene aktivnosti povezan s rekreativnim korisnicima dronova. Bug

25.12.2024. (08:00)

Optimisti, pesimisti i jedna "mala" knjiga o velikim pitanjima

Znanstveni pristup potrazi za izvanzemaljcima: od biopotpisa do tehnopotpisa

Adam Frank u knjizi Mala knjiga o izvanzemaljcima razmatra potragu za životom izvan Zemlje kroz prizmu znanstvenih metoda, od biopotpisa do tehnopotpisa. Kroz povijesne i suvremene uvide, autor razdvaja mitove o NLO-ima od rigoroznih istraživanja, ističući ključnu ulogu teleskopa poput Jamesa Webba u otkrivanju atmosferā egzoplaneta. Znanstvena potraga, premda tek u začetku, nudi realnu nadu za odgovore na Fermijevo pitanje: “Gdje su svi?” Za one koji žele biti spremni na otkriće života među zvijezdama, Frankova knjiga idealan je početak. Spremite se, jer “Kraj djetinjstva” možda dolazi brže nego što mislimo. Dario Hrupec za Ideje

07.08.2024. (00:00)

Možda i njima treba posudit za benzin

Zašto do sad nismo vidjeli vanzemaljce? Tim znanstvenika predlaže novu teoriju

Objašnjenje, objavljeno u časopisu The Astrophysical Journal, je jednostavno: izvanzemaljski život možda ne radi sve što smo od njih očekivali. Istraživači su pokušali otkriti može li svemirski teleskop sljedeće generacije uočiti solarne ploče na obližnjem egzoplanetu. Tim je zaključio da, ako takav inteligentan život postoji i dobiva snagu kroz solarnu energiju, vjerojatno neće zahtijevati količinu energije čije bi očitanje nama pomoglo da ih pronađemo. Ako inteligentne civilizacije zbilja postoje, postoji šansa da se ne oslanjaju na vrste energije koje bi nam pomogle pri potrazi. tportal

03.07.2024. (22:00)

Hej Mali zeleni, jel vi znate koliko ste brzo vozili?

Policija u SAD-u zaustavila – ‘NLO’ na cesti

Naravno, s velikom sigurnošću policajci su mogli zaključiti da ovim prometnim sredstvom ne upravljaju gosti iz dubokog svemira, nego neki pripadnik naše vrste. Odredište vozača bilo je jasno i logično: bio je na putu za Roswell u državi New Mexico kako bi sudjelovao na tamošnjem NLO festivalu. Nakon nekoliko slikanja s policijom i upozorenja da ne ubrzava do warp brzine, tanjurić je pušten da nastavi put na četiri kotača. Revija HAK

21.08.2023. (23:23)

Ako ste 2023. vidjeli NLO niste sami, jedan ste od najmanje 1400 sretnika

07.06.2023. (21:00)

Kad istražuješ nešto što je sletjelo ili se srušilo, ponekad naiđeš i na mrtve pilote

Bivši američki obavještajac: “Istina je, SAD ima netaknute letjelice izvanzemaljskog podrijetla”

Military whistleblower says US has recovered dead pilots from craft of non-human origin | Daily Mail Online

David Charles Grusch (36) je bivši član Pentagonove radne skupine za neidentificirane zračne fenomene (UAP), koja je imala zadatak istraživati NLO-e. UAP se potom reorganizirala u All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO) unutar kojeg su bila i istraživanja objekata koji se nalaze pod vodom. Citirajući izjave svjedoka brojnih sadašnjih i bivših obavještajaca, Grusch tvrdi da su ključne informacije o pronađenim neljudskim letjelicama bile skrivene od UAP Task Force tijekom njegova mandata. – Mislio sam da je to potpuno ludo i da sam prevaren, a onda su mi počeli prilaziti bivši obavještajni časnici koji su mi se povjeravali da su dio programa. Tako sam saznao za tajni projekt obrnutog inženjeringa vanzemaljske tehnologije o kojem članovi radne skupine nisu ništa znali – rekao je Grusch. Slobodna

02.06.2023. (10:19)

NASA: Neobjašnjeni NLO-i u obliku kugle primijećeni su na nebu diljem Zemlje

26.03.2023. (13:00)

Galaktički turizam

Neobično brdo Senganmori u prefekturi Fukushima u Japanu magnet je za NLO-e

Senganmori (left) and the view from its 462.5-meter summit. (Courtesy UFO Fureaikan)

Japansko brdo Senganmori u prefekturi Fukushima visoko je 500-injak metara i obavijeno velom tajne. Ima oblik piramide i jako magnetsko polje. U blizini su pronađene stijene neobičnih oblika koje podsjećaju na kita i na statue s Uskršnjeg otoka kao i megaliti u obliku sfinge raspoređeni po određenom uzorku. Mještani već stoljećima brdo smatraju “točkom moći”, a u krugu od 30-40 kilometara od brda učestala su viđenja NLO-a. Entuzijasti smatraju da brdo djeluje kao svojevrsna antena za goste iz svemira. U blizini postoji i prigodni muzej: NLO Fureaikan koji je otvoren 1992. godine. Kinoshita, lokalni istraživač NLO-a, bio je ravnatelj muzeja od 1993. do 2010., a dosad je 6 puta vidio neobične leteće objekte na nebu. Samo u 2022. godini primili su 452 izvješća o viđenjima NLO-a u Japanu. Jutarnji/Nippon.com

 

 

18.05.2022. (19:00)

Istina je i dalje tamo negdje

Službenici Pentagona: sve je više prijava NLO-a

Nakon što su objavljena prva svjedočanstva i video zapisi susreta mornaričkih pilota s nepoznatim letećim objektima, s toga je skinuta stigma, pa se sve više pilota odlučuje prijaviti takve događaje. Iz Pentagona su u američkom Kongresu imali javno saslušanje na kojem su izvijestili o NLO-ima povodoom nedavnih objava o nalazima posebne radne skupine. Potvrdili su da za određene “leteće fenomene” s kojima su se susretali mornarički piloti, službene institucije i dalje nemaju objašnjenja. Od 144 analizirana slučaja uspjeli su, kao ispuhani balon, identificirati leteći objekt samo u jednome. Svi ostali kategorizirani su u određene skupine, ali točni im se uzroci ne znaju. Ono što brine vlasti u SAD-u, jest činjenica da bi mogla biti riječ o “neprijateljskim” letjelicama, stvorenima u Kini ili Rusiji, koje imaju revolucionarnu tehnologiju i letne sposobnosti, nepoznate zapadnoj tehnološkoj i vojnoj zajednici. Bug

26.06.2021. (16:30)

Istina je tamo negdje

Američka vlada: Nema dokaza o izvanzemaljcima, ali neki fenomeni su neobjašnjivi

Američka vlada objavila je u petak veliko izvješće u kojem stoji da nema dokaza o postojanju izvanzemaljaca, ali kako su deseci fenomena kojima su svjedočili vojni piloti neobjašnjivi. Analitičari vojne i obavještajne struke tvrde kako nedostaju dokazi da bi objasnili fenomen misterioznih letećih objekata te se ne zna njihovo porijeklo. Opisano je 144 izvještaja koji su podijeljeni po kategorijama: prirodni atmosferski fenomeni i strani sustavi te “ostalo”. Pritom je samo jedan slučaj ocijenjen kao zemaljskog porijekla, dok za ostale nemaju odgovor. Index