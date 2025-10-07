Za tumačenje snimke upitajte svog lokalnog fizičara
Snimka projektila koji ‘udara o NLO’ – optička iluzija, a ne misteriozna kugla
Video prikazan na saslušanju u američkom Kongresu, za koji su mnogi vjerovali da prikazuje projektil koji pogađa nepoznatu kuglu, zapravo najvjerojatnije prikazuje udar projektila Hellfire u meteorološki balon. Astrofizičar Fred Lamb objasnio je da je riječ o optičkoj iluziji uzrokovanoj paralaktičkim kretanjem i kutom snimanja. Snimka, zabilježena dronom, pokazuje i da nije došlo do eksplozije jer je projektil vjerojatno bio varijanta bez bojeve glave, s mehaničkim oštricama. Pentagon nije potvrdio autentičnost događaja. tportal