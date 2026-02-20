Najbolji Marsovci ikad. Vjerujte mi. Nitko nema bolje Marsovce od nas
Trump navodno čuva govor o izvanzemaljcima za “pravi trenutak”
Tako je barem rekla Trumpova snaha Lara Trump. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt tvrdi da prvi put čuje za takav govor, iako bi, kaže, izazvao velik interes javnosti. Barack Obama nedavno je izjavio da nema dokaza o postojanju izvanzemaljaca, unatoč viralnim interpretacijama njegovih ranijih izjava. Tema NLO-a, odnosno neidentificiranih anomalnih fenomena, posljednjih godina zaokuplja Kongres, uključujući svjedočenje zviždača Davida Gruscha o navodnom prikrivanju programa vezanih uz izvanzemaljsku tehnologiju. Mreža