Danas je posljednji dan za maturante, a hrvatski gradovi organiziraju im oproštaj od škole. U Zagrebu opet povorka maturanata – kreću pješke u 12 sati s Jelačićevog trga prema Bundeku (ondje su u 13.30) gdje nastupaju DJ Mike C, Kings Live, DJ Frx, Ivan Zak, DJ Mario Palmar i opet DJ Frx do 22 sata (raspored na Zagreb.info). U Rijeci program na Kontu traje od 11 do 23 sata, a nastupaju Ri Rock Selektori, Burning Bush, GreeNmill, Speedclaw, Silk Milk, Lost Lucid, Officer Down, Iz@ i Borgie, Sunshine Madness, Gužva u 16-ercu, Brain Holidays i Ante Cash (Moja Rijeka). Osječki maturanti već tradicionalno će plesati Quadrillu, francuski dvorski ples (SiB.hr), u Labinu se maturanti skupljaju pred školom, u 8 ujutro!, imaju mimohod kroz grad te odlaze u Prtlog, gdje će dio njih prenoćiti u šatorima (Labin.com), Varaždin ima neslužbeni tulum u skate-parku (eVaraždin), dok dio odlazi u Međimurje (Varaždinski.hr)…