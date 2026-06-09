Što smo rasli, rasli smo
Socijalizam Generacije Z: Nova prijetnja globalnom prosperitetu
Nova generacija ljevičara osvaja mlade birače obećanjima o kontroli cijena, nacionalizaciji i oporezivanju bogatih. Pokret, potaknut inflacijom i stambenom krizom, napušta tradicionalni kolektivizam i fokusira se na pojedinca, ali gospodarski rast vidi kao igru s nultom sumom. Iako su njihovi problemi stvarni, The Economist upozorava da su rješenja štetna. Kontrola najamnina smanjuje gradnju, a porezi na bogatstvo guše inovacije. Ideje ovog pokreta opasno prodiru u politički centar, zbog čega liberali moraju odlučnije braniti kapitalizam te ponuditi bolja rješenja za stambenu krizu, mirovinski sustav i izazove umjetne inteligencije. Jutarnji