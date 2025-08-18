Kad memecoin vrišti na Redditu, ozbiljni projekti šapću na GitHubu
Solana, Ethereum i ekipa: tko je sljedeća kripto zvijezda?
Analitičari sve više ističu projekte s pravom infrastrukturom i korisnošću, a ne memecoine koji su trenutačno u trendingu. Best Wallet nudi alat za praćenje takvih prilika – od GitHub aktivnosti do ETF prijava – štiteći korisnike od prijevara i “rug pullova”. Solana se spominje kao favorit uz Ethereum, dok Chainlink, projekti RWA i AI integracije dobivaju pažnju zbog stvarnih slučajeva upotrebe. Institucionalna podrška i potencijalni ETF-ovi mogli bi potaknuti sljedeći veliki rast tržišta. Poslovni