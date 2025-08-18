Kad memecoin vrišti na Redditu, ozbiljni projekti šapću na GitHubu

A sve zato jer se nedavno pojavio u majici s natpisom Satoshi u maniri Nirvaninog loga. Neki su primijetili da se interesi, ekspertiza, pa i određeni datumi vezani uz suosnivača Twittera, Blueskya i Squarea podudaraju s pojedinostima koje znamo o izumitelju bitcoina. U vrijeme kad je, krajem 2008. godine, pokrenut projekt bitcoina, Dorsey je objavljivao kratke poruke u stilu “programiram i testiram”, a na dan stvaranja prvog bloka bitcoinovog blockchaina tvitao je “napisat ću NDA (ugovor o povjerljivosti podataka, op.a.) i onda idem prošetati”. Prva ikad transakcija bitcoina obavljena je 11. siječnja 2009., što je datum rođendana Dorseyeve majke. Na dan 19. studenoga iste godine Satoshi se registrirao na službeni bitcoin forum, a upravo to je Dorseyev rođendan. Nadalje, 3. svibnja 2010. Satoshi je izrudario svoj posljednji službeni blok. Bilo je to, zanimljivo, na rođendan Dorseyjevog oca… Još detalja na Bugu